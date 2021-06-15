هذه هي المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022 آسيا – الدور الثالث والأخير

تقام الآن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، ومن خلال المباريات التي تنتهي بعد قليل ننشر لكم أسماء المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الدور الأخير أو الثالث، هذا وتتنافس منتخبات عربية وخليجية للدخول ضمن المنتخبات الصاعدة للدور القادم، ومواصلة المشوار للتأهل إلى مونديال قطر، يذكر أن الدور الثاني للبطولة شارك فيه 40 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الدور الثالث

عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا سوف يكون 12 منتخبًا، وهم أوائل المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يذكر أن منتخب قطر الذي حسم صدارة المجموعة الخامسة لن يشارك في الدور القادم من التصفيات الآسيوية للمونديال، هذا ولتحديد أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، سوف يتم خصم النقاط التي حصل عليها كل منتخب من مباريات أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة.

كان المنتخب الياباني هو أول المنتخبات الصاعدة إلى تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا الدور الأخير، بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة، بعده تأهل المنتخب السوري كأول منتخب عربي يتأهل للمرحلة الحاسمة، ثم تأهل المنتخب الأسترالي.