هشام عشماوي | أخطر الإرهابيين بقبضة المخابرات المصرية بعد زيارة الوزير ” عباس كامل ” لليبيا

هشام عشماوي، اسم لمع ولكن في سماء الجريمة والإرهاب ليس محلياً وفقط بل ودولياً، فلما لا وهشام عشماوي هو اخطر العناصر المسلحة على الأراضي الليبية على الإطلاق، وانطلق بعملياته الإجرامية متجاوزاً كل الحدود ويعد أكثر العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت عمليات تخريبية ضد المصالح المصرية .

فهشام عشماوي، اتهم من قبل السلطات المصرية، بمحاولة اغتيال نُفذت ضد وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، كما شارك عشماوي في العملية الإجرامية التي نُفذت ضد عناصر أمنية مصرية بمنطقة الواحات، وامتدت عملياته الإجرامية لكي تُصيب بشكل مباشر زراع القانون المصري باغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات، واليوم هشام عشماوي بقبضة المخابرات المصرية .. فإليكم التفاصيل .

هشام عشماوي بقبضة المخابرات المصرية

فبعد أن وقع الإرهابي الخطر هشام عشماوي بقبضة الجيش الليبي في تاريخ الثامن من شهر أكتوبر 2018 بمدينة درنة، بعد تعاون مصري ليبي على الساحة الأمنية والمعلوماتية لضبط الأمن والاستقرار بليبيا، وبعد تحقيقات أولتها جهات التحقيق الليبية أهمية كبرى مع عشماوي .

تم منذ قليل تسلم الإرهابي المصري الجنسية من السلطات الليبية للأجهزة المخابراتية المصرية، وذلك مباشرة بعد زيارة قام بيها الوزير ” عباس كامل ” مدير المخابرات العامة المصرية للأراضي الليبية، تمحورت حول العديد من القضايا الإستراتيجية بين مصر وليبيا .