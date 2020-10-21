هل سمعت عن ميدالية فيلدز..اضواء على تاسيس الجائزة التي تضاهي جائزة نوبل

ميدالية فيلدز- Fields هي جائزة دولية تمنح تقديراً لإسهامات الباحثين في حقول الرياضات- كاعلى وسام- يتم تسليمه للعلماء لمن هم دون ال 40 سنة، وهي جائزة قيمة تضاهي جائزة نوبل الشهيرة- تمنح لما يصل عدده اربعة باحثين، ولكن بعكس جائزة نوبل- تخصص الجائزة مرة كل خمس سنوات بالاضافة لمبلغ صغير تم مضاعفته دعماً للفائزين ليصل الى 15000 دولار كندي منذ عام 2006, بالرغم من كونها احد ارقى الجوائز، لا تكاد تسلط وسائل الاعلام الضوء عليها- ولا يعرفها الاشخاص الا القليل جداً، فمن هو اول عربي حصل عليها؟

ماهي ميدالية فيلدز ولمن تمنح ومتى؟

تتمتع جائزة فيلدز بقيمة علمية رفيعة – ويرجع الاساس لاقتراحها من قبل جون فيلدز- بصفته رئيس المؤتمر الدولي السابع للرياضيات الذي اقيم في تورنتو عام 1924، ولاحقاً وتحديدا منذ عام 1936 تم منح اول ميداليتين تقديراً للانجازات في عالم الرياضيات، وغالباً ما يشار الىها بشكل غير رسمي على انها جائزة نوبل بالرياضيات- في حين هناك اوجه اختلاات كبيرة بين كلا الجائزتين ابرزها كون وسام فيلدز يقصي الفئة العمرية التي تتجاوز ال 40 عاماً مما يعطي دافعاً لفئة الشباب في المضي قدماً نحو تطوير البحوث وتحفيز الشروع بالاسهامات العلمية المتزايدة. واستحق عالم الرياضيات مايكل عطية الفوز بالجائزة في 1966 وهو عالم رياضيات لبناني الأصل بريطاني الجنسية. وهو احد اشهر علماء الرياضيات في القرن العشرين حصل جائزة (فيلدز-Fields) وله «نظرية K»، و«نظرية أس عطية-سينجر- كما يعتقد انه اول من قام بحل فرضية ريمان التي رصد لمن يفك لغزها مبلغ مليون دولار!.