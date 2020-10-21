Take a fresh look at your lifestyle.


هل سمعت عن ميدالية فيلدز..اضواء على تاسيس الجائزة التي تضاهي جائزة نوبل

بواسطة زكريا منير
ميدالية فيلدز اعلى جائزة في الرياضيات

ميدالية فيلدز- Fields هي جائزة دولية تمنح تقديراً لإسهامات الباحثين في حقول الرياضات- كاعلى وسام- يتم تسليمه للعلماء لمن هم دون ال 40 سنة، وهي جائزة قيمة تضاهي جائزة نوبل الشهيرة- تمنح لما يصل عدده اربعة باحثين، ولكن بعكس جائزة نوبل- تخصص الجائزة مرة كل خمس سنوات بالاضافة لمبلغ صغير تم مضاعفته دعماً للفائزين  ليصل الى 15000 دولار كندي منذ عام 2006, بالرغم من كونها احد ارقى الجوائز، لا تكاد تسلط وسائل الاعلام الضوء عليها- ولا يعرفها الاشخاص الا القليل جداً، فمن هو اول عربي حصل عليها؟

ماهي ميدالية فيلدز ولمن تمنح ومتى؟

تتمتع جائزة فيلدز بقيمة علمية رفيعة – ويرجع الاساس لاقتراحها من قبل  جون فيلدز-  بصفته رئيس المؤتمر الدولي السابع للرياضيات الذي اقيم في تورنتو عام 1924، ولاحقاً وتحديدا منذ عام 1936 تم منح اول ميداليتين تقديراً للانجازات في عالم الرياضيات، وغالباً ما يشار الىها بشكل غير رسمي على انها جائزة نوبل بالرياضيات- في حين هناك اوجه اختلاات كبيرة بين كلا الجائزتين ابرزها كون وسام فيلدز يقصي الفئة العمرية التي تتجاوز ال 40 عاماً مما يعطي دافعاً لفئة الشباب في المضي قدماً نحو تطوير البحوث وتحفيز الشروع بالاسهامات العلمية المتزايدة. واستحق عالم الرياضيات مايكل عطية الفوز بالجائزة في 1966 وهو عالم رياضيات لبناني الأصل بريطاني الجنسية. وهو احد اشهر علماء الرياضيات في القرن العشرين حصل جائزة (فيلدز-Fields) وله «نظرية K»، و«نظرية أس عطية-سينجر- كما يعتقد انه اول من قام بحل فرضية ريمان التي رصد لمن يفك لغزها مبلغ مليون دولار!.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة ميكي للأطفال MICKEY TV على نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة التونسية الوطنية Tunisa Nat 1 على نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة تن المصرية Ten TV على نايل سات HD الجديد

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قنوات اليوم المصرية AL YOOM للمسلسلات والأفلام…

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي مصر mbc masr 2 على نايل سات

أخبار مصر

“إلتقط” تردد قناة الأولى المصرية al oula hd على نايل سات الجديد

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قنوات الأفلام الأجنبية “كاملة” على نايل…

أخبار مصر

إشارات ورموز” تردد قناة الأنوار AL Anwar الشيعية على نايل سات

أخبار مصر

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي

أخبار مصر

تردد قناة القمر AL QAMAR على سهيل سات و”نايل سات”


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.