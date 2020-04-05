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هل يجوز تعجيل الزكاة بسبب انتشار فيروس كورونا؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

بواسطة عبدالرحمن خالد
علي جمعة علي جمعة مفتي الديار الأسبق

أكد علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على أنه يمكن تعجيل الزكاة في الوقت الحالي وإعطائها لمن يعمل بشكل يومي “عمالة غير منتظمة” في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى جلوس الكثير من العاملين في المنزل، ولم يصبح لهم أي مصدر رزق آخر.

علي جمعة: يجوز تعجيل الزكاة لمدة سنتين

وأضاف “جمعة” خلال ظهوره في برنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” أن من الطبيعي أن تجوز الزكاة شرعا في الوقت الحالي لكل العمال الذين يعملون بنظام “اليومية” من أجل سد احتياجاته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هو وعائلته في الوقت الحالي حيث لم يصبح له أي مصدر دخل حاليا بسبب إجراءات الدولة المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أنه وفقا لمذهب الإمام الشافعي يمكن إخراج الزكاة مقدما لمدة عامين مقبلين، وهو ما يتناسب مع ما تمر به الدولة المصرية في الوقت الحالي في ظل الأزمة الكبيرة للكثير من المواطنين والعمال بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضح أن الإنفاق في الإسلام وقت الأزمات والعثرة يوجب الجنة ويساعد في التكفير عن السيئات ويغفر الذنوب ويستر العيوب، ويجعل المسلم من مستجابي الدعوة، مناشدا المواطنين القادرين بمساعدة المصريين في الأزمة التي يمرون بها في الوقت الحالي.


عبدالرحمن خالد
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