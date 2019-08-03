هنئ أصحابك بأجمل رسائل عيد الأضحى 2019 .. مسجات وصور رائعة للتهنئة بالعيد

رسائل عيد الأضحى 2019 ومع تسارع الأيام ، واقتراب موعد حلول المناسبة المباركة والعزيزة على قلب كل مسلم على وجه هذه الأرض ، وينتظرها الناس من العام إلى العام ، تبقى إحدى وسائل التعبير عن الفرحة بقدومها والابتهاج مع الأهل والأصدقاء والأحبة ، وبات تبادل رسائل التهنئة بقدوم العيد في ظل التطور التكنولوجي وتعدد وسائل التواصل الإجتماعي ، واحدة من مظاهر الاحتفال باستقبال العيد ، إضافة إلى مظاهر أخرى مثل تبادل الزيارات من قبيل صلة الرحم ، وتزيين البيوت والشوارع، وصناعة الحلويات الخاصة بالعيد وشراء الملابس الجديدة للأطفال بقصد إدخال الفرحة إلى قلوبهم ، وفي هذه المقال رصدنا لزوارنا الأكارم مجموعة منتقاة من أجمل وأحدث مسجات وصور التهنئة بعيد الأضحى المبارك، التي تصلح للإرسال عبر مختلف تطبيقات التراسل والتواصل الإجتماعي مثل واتساب ومسنجر فيسبوك وإنستغرام وغيرها.

رسائل عيد الأضحى 2019

أجمل وأحدث رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2019

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، ثاني أعياد المسلمين، والذي يحل أول أيامه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، وهو اليوم التالي ليوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، أحد وأعظم شعائر مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي اخترنا لكم أحدث وأروع رسائل التهنئة بقدوم عيد الأضحى 2019 نامل أن تنال إعجابكم وكل عام وانتم بخير:

وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور.. وعاد العيد..وتمنيته عليك سعيد.

صورتك في خيالي.. دمك يجري في عروقي.. ياللي من قلبي أقرب .. وكل عام وأنت لقلبي أقرب.

اسأل من أعاد العيد.. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد.. كل عيد وأنتم بخير

أهديك ذهب أنت أغلى.. أهديك ورد أنت أحلى.. بهديك عمري و ياريت يسوى.

أباركلك بالعيد و أيامه الورديه .. وأمانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيدية

باقة من الورود بقدوم عيد الاضحى .. معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

بريح العطر والريحان .. بأيات من القرآن .. أهنيك يا أحلى إنسان

جيت أسابق الساعات.. كي أقول كل عام وأنت بخير.

مبروك عليك اللحمة.. وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة.. وتمشي محتاس وضارب لخمة.

قلبي راغب فيك.. وبحبه يشتريك.. وبنبضه يرويك.. وبحنانه يدفيك.. وبقرب العيد يهنيك.

كم نحن سعداء.. عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم .. لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى .. إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام .. كل عام وأنت بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نور .. وظهره سرور.. وعصره استبشار.. ومغربه غفران.. وجعل لكم دعوة لاترد.. ووهبكم رزق لايعد.. وفتح لكم باب في الجنه لايسد.. وكل عام وأنتم بخير.

أحدث صور وبوسترات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2019