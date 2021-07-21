هنا الآن نتائج بكالوريا الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني

نتائج الباكالوريا الجزائر بعد انتهاء امتحانات البكالوريا يزداد معدل البحث من قبل كلًا من الطلاب وأولياء الأمور على مواقع الإنترنت الخاصة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية لمعرفة النتائج لكل من القسم العلمي والأدبي والمهني، وذلك بعدما صرح أحد المسئولين بالوزارة أن النتائج سوف يتم عرضها على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة، أو من خلال الديوان الوطني أو من خلال المدرسة التابع لها في جميع الولايات الجزائرية وأيضًا أكد وزير التعليم أن النتائج هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بكثير، وتم التصريح أن النتائج ستكون متاحة هنا خلال ساعات معدودة.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا لعام 2021

بعدما إعلان أحد مسؤولي وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر أنه تفصلنا ساعات قليلة عن موعد ظهور النتيجة، وأن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة، وأن يترقبوا المواقع الخاصة بالوزارة لمعرفة النتائج، للحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم التسجيل “رقم الاكتتاب “فعليك باتباع هذه الخطوات:

أولًا: قم بالدخول على موقع الديوان الوطني الجزائري

ثانيًا: قم بإدخال رقم التسجيل “أي رقم الجلوس “الخاص بك.

ثالثًا: قم بكتابة الاسم الثلاثي الخاص بك.

رابعًا: قم باختيار الولاية الخاصة بك.

خامسًا: قم باختيار التخصص الخاص بك أو القسم الخاص بك.

سادسًا: قم بالضغط على كلمة استعلام لمعرفة النتيجة.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات سوف يتم إظهار الدرجات الخاصة بكل طالب.

نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2021

لقد صرحت الوزارة أنه تم توفير تطبيقات لدخول الطلاب إليها من أجل معرفة النتائج، و تم عمل تحديثات لعام 2021 لمعرفة نتائج الدور الاول لجميع الفروع (العلمي، الادبي، المهني) فور ظهورها، لذا فعليك الدخول على رابط الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الجزائري، ما ارق الأمنيات القلبية لجميع طلبة وطالبات البكالوريا.