التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 2019-2020 للذكور والإناث شروط ومواعيد ومصاريف ومميزات

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن فتح باب التقديم وقبول دفعة الجديد لعام 2019 – 2020 وذلك للمتقدمين على البرنامج المتكامل للاتصالات بالإضافة إلى برنامج المراقبة الجوية وعلوم الطيران والتقديم متاح للجنسين الذكور والاناث دون استثناء، وكان الأكاديمية قد حددت بعض الشروط المطلوبة للتقديم كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة، وعلى أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن 28 عام وأن يكون حامل مؤهل عالي، وسنوضح لكم في السطور التالية شروط التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 2019 – 2020 وتوضيح المصاريف الدراسية والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 2019

حددت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج المراقبة الجوية وعلوم الطيران والاتصالات، وسيكون بداية التقديم مع مطلع شهر يوليو المقبل، ومن أهم الشروط التي وضحتها الأكاديمية

أن لا يتخطى عمر المتقدم 28 عام

بالإضافة لحصوله على مؤهل عالي

توفر اللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للوظيفة المتقدم عليها

ضرورة أن يكون الذكور قد أدوا الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء لأي سبب،

إجادة مهارات اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر والاتصال.

اجتياز اختبارات القبول التي حددتها الأكاديمية للقبول في الوظيفة المعلنة

اجتياز الاختبارات النفسية وكل ذلك خلال المقابلات الشخصية أثناء التقديم على الوظيفة.

تعرف على وظيفة المراقب الجوي تعرف على وظيفة المراقب الجوي Gepostet von Egyptian Aviation Academy am Mittwoch, 12. Juni 2019

موعد و عناوين التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

يبدأ سحب ملفات التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى الاوقات التالية:

يبدأ سحب الملفات من ١ الى ١٥ يوليو ٢٠١٩ واخر يوم لتقديمها ٣١ يوليو ٢٠١٩

يجب الذهاب إلى مقر الأكاديمية الموجود في طريق قرية البضائع بجوار نادي إيروسبورت بطريق مطار القاهرة الدولي

وهناك مكان آخر يمكن سحب الملفات من خلاله وهو مقر كلية المراقبة الجوية الموجود في مطار أكتوبر بطريق الواحات، ورسول سحب الملف هي 550 جنيه يدفعها المتقدم في حساب الأكاديمية بالبنك الأهلي.

مدة الدراسة فى أكاديمية علوم الطيران في مصر

وبخصوص مدة الدراسة بالأكاديمية فهي 12 شهر لبرنامج المراقبة الجوية وعلوم الطيران والاتصالات بينما فترة الدراسة بالنسبة للعاملين كمراقب جوي فتصل مدة الدراسة إلى 18 شهر شامل فترة التدريب،

الأوراق المطلوبة للتقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وقد تم تحديد عدد من الأوراق المطلوب اثناء التقديم وشملت

صورة بطاقة الرقم القومي

وشهادة المؤهل الدراسي

بالإضافة إلى صور شخصية بخلفية بيضاء

ويتم إرفاق هذه الأوراق مع ملف التقديم بعد ملء البيانات المطلوبة.

أسعار الدراسة في أكاديمية علوم الطيران

بالنسبة لشهادة مراقب حركة جوية معتمدة من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وتكلفتها 226 ألف جنيه، بينما تكلفة الدراسة في برنامج الاتصالات فتبدأ نت 198 ألف، وبعد اجتياز فترة التدريب يستطيع الطالب الناجح العمل كمراقب جوي بعد الحصول على شهادة مراقب حركة جوية، وهي شهادة تعادل البكالوريوس ومعتمدة من وزارة التعليم العالم.

الجدير بالذكر انه يتم التعيين فورا بعد التخرج بالشركة الوطنية للملاحة الجوية بعد استيفاء الشروط الامنية