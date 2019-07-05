“هنا” نقدم لكم تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية بعد اعتمادها اليوم الجمعة 5 يونيو 2019

بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والتي تم الإفصاح عنها من الجهات المعنية اليوم، نقدم لكم أعزاءنا القراء تعريفة الأجرة الجديدة بمحافظة الشرقية، حيث اعتمدها سيادة المحافظ الدكتور ممدوح غراب فهنا تجدوا كل ما يتعلق بتعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، وإليكم ما يلي.

تعريفة الأجرة الجديدة بالشرقية :

الجدير بالذكر أن الزيادة الحديدة تراوحت من 10 إلى 15%، والتي تقدر بحوالي 25 قرشاً في الخطوط الداخلية بالزقازيق والمدن وحوالي 50 قرشاً للخطوط بالمراكز.

من جانبه، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكل مديري إدارات المواقف على ضرورة التنسيق الدقيق مع إدارة المرور ومباحث التموين، ولابد من تكثيف حملات المرور على المواقف وذلك لحماية المواطنين من حركات الابتزاز التي يتعرضون لها مع كل زيادة جديدة للأسعار، بالإضافة إلى ضرورة ضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمتمردين على تطبيق التعريفة الجديدة.

أخر التصريحات بشأن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بالشرقية :

مؤخراً، أدلى محافظ الشرقية بتصريحات صحفية أفادت بأن المسئولين يعملون بجد واجتهاد حتى لا يقع المواطن تحت وطأة السائقين الغير ملتزمين، ولا بد من تطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

من ناحية أخرى، صرح مصدر أمني تابع لمديرية أمن الشرقية مؤكداً على حرص المحافظة على نشر الأمن والأمان في كل أرجائها، حيث تم وضع الخدمات والكمائن الأمنية في مختلف مراكز المحافظة لرصد أي مخالفات قد يرتكبها المواطنين والسائقين.