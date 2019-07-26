الكشف عن هوية صاحب الجثة الموجودة في فيلا اللاعب محمد النني

كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية عن صاحب الجثة التي تم العثور عليها اليوم داخل فيلا مملوكة للاعبي المصري محمد النني المحترف في الدوري الإنجليزي ولاعب منتخب مصر وهو بائع متجول «سريح» صعقته الكهرباء عندما حاول سرقة الكابلات النحاسية من داخل الفيلا، وتم التحفظ على الجثة بعد وجودها ملقاة؛ لإبلاغ الجهات المسئولة التي حضرت ونقلته إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

سريح حاول سرقة كابلات الكهرباء النحاسية

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه لا شبه جنائية في الواقعة محل الحادث؛ إذ إن كاميرات المراقبة التي صورت الحادث كشفت عملية صعق البائع سارق الكابلات النحاسية في عدة أماكن متفرقة من جثته، التي تحللت وتعفنت خلال الـ5 أيام التي توفيت قبلها ؛ وذلك ما أوضحته المعاينة الأولية للنيابة العامة.

التحقق من وجود شبهة جنائية

وقرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية ؛ اليوم تشكيل فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة الذين تحركوا لمعاينة موقع الحادث وكان برفقتهم الكاتبن ناصر النني والد اللاعب المذكور، للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه والوقوف على الحقيقة.

تفريغ الكاميرات وسماع الشهود

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظ الغربية تلقت إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة ؛ يفيد أن هناك بلاغا من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم ووالد اللاعب «محمد النني»، بوجود جثة غير معروف هوية صاحبها ملقاة على الأرض متعفنة بفيلا تحت الإنشاء، وبعد الانتقال من قوة القسم والأجهزة المعنية تقرر التأكد من هوية صاحب الجثة وسماع أقوال الجيران وتفريغ الكاميرات.

تحرير محضر

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.