هيئة الأرصاد الجوية تتنبأ بحالة الطقس غداً الخميس 18 يوليو 2019 على القاهرة والسواحل والوجه البحري وجنوب سيناء والغردقة والصعيد وحلايب

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم الخميس 18 يونيو 2019 ميلادية ستشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السُحُب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:

درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 ومتوسط الرطوبة العظمى 85 والصغرى 45 والطقس غائم جزئي بالإضافة إلي شبورة وسرعة الرياح 12 اتجاهها شمالية غربية.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء:

درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24 ومتوسط الرطوبة العظمى 70 والصغرى 40 والطقس غائم جزئي بالإضافة إلي شبورة وسرعة الرياح 15 اتجاهها شمالية غربية.

الوجة البحري والقاهرة:

درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 ومتوسط الرطوبة العظمى 65 والصغرى 20 والطقس غائم جزئي بالإضافة إلي شبورة وسرعة الرياح 12 اتجاهها شمالية غربية.

جنوب سيناء والغردقة:

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 ومتوسط الرطوبة العظمى 45 الصغرى 20 والطقس مُشمس وسرعة الرياح 15 اتجاهها شمالية غربية.

شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 30 ومتوسط الرطوبة العظمى 40 والصغرى 18 والطقس مُشمس وسرعة الرياح 13 اتجاهها شمالية غربية.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين:

درجة الحرارة العظمى 45 الصغرى 33 ومتوسط الرطوبة العظمى 25 والصغرى 10 والطقس مُشمس وسرعة الرياح 07 اتجاهها شمالية شرقية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر غداً سوف تكون الرياح قوية واتجاة الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2 : 2.5 متر وحالة البحر متأرجحة بين معتدل ومضطرب والطقس سوف يكون مشمس.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط غداً سوف تكون الرياح معتدلة واتجاة الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 1.5 : 2 متر وحالة البحر متأرجحة بين معتدل ومضطرب والطقس سوف يكون غائم جزئي.