هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار يومي الأحد والاثنين

تقدم بوابة كلمة دوت أورج توقعات الطقس طوال 72 ساعة القادمة في مصر، فمن المتوقع أن يسود طقس لطيف في مناطق الساحل الشمالي، بينما يصبح مائلاً للحرارة في محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري، أما في جنوب الصعيد فإن الطقس يصبح شديد الحرارة يوم غداً السبت أما في يومي الأحد والاثنين فيتوقع أن يصبح الطقس معتدل بمحافظة القاهرة والوجه البحري.







وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بياناً نشرته على الموقع الرسمي التابع لها أن الرؤية في الساعات الأولى من صباح الغد ستصبح قليلة بسبب الشبورة المائية في مناطق الساحل الشمالي ويصاحبها بعض السحب المتوسطة والمنخفضة والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية أما عن الرياح فهي معتدلة، وفيما يلي بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة غداً السبت 21 سبتمبر 2019

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 33 24 محافظات الوجه البحري 33 24 السواحل الشمالية 29 24 جنوب سيناء 35 27 الغردقة 35 27 شمال الصعيد 35 27 جنوب الصعيد 41 29 حلايب وشلاتين 41 29

درجات الحرارة الأحد 22 سبتمبر 2019

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 32 23 محافظات الوجه البحري 32 23 السواحل الشمالية 29 23 جنوب سيناء 35 27 الغردقة 35 27 شمال الصعيد 34 24 جنوب الصعيد 40 29 حلايب وشلاتين 40 29

درجات الحرارة الاثنين 23 سبتمبر 2019

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 32 23 محافظات الوجه البحري 32 23 السواحل الشمالية 28 24 شمال سيناء 28 24 جنوب سيناء 35 27 الغردقة 35 27 شمال الصعيد 34 24 جنوب الصعيد 39 29 حلايب وشلاتين 39 29