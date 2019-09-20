Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار مصر

هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار يومي الأحد والاثنين

بواسطة رحاب على 0
طقس طقس

تقدم بوابة كلمة دوت أورج توقعات الطقس طوال 72 ساعة القادمة في مصر، فمن المتوقع أن يسود طقس لطيف في مناطق الساحل الشمالي، بينما يصبح مائلاً للحرارة في محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري، أما في جنوب الصعيد فإن الطقس يصبح شديد الحرارة يوم غداً السبت أما في يومي الأحد والاثنين فيتوقع أن يصبح الطقس معتدل بمحافظة القاهرة والوجه البحري.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بياناً نشرته على الموقع الرسمي التابع لها أن الرؤية في الساعات الأولى من صباح الغد ستصبح قليلة بسبب الشبورة المائية في مناطق الساحل الشمالي ويصاحبها بعض السحب المتوسطة والمنخفضة والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية أما عن الرياح فهي معتدلة، وفيما يلي بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة غداً السبت 21 سبتمبر 2019

المنطقةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة3324
محافظات الوجه البحري3324
السواحل الشمالية2924
جنوب سيناء3527
الغردقة3527
شمال الصعيد3527
جنوب الصعيد4129
حلايب وشلاتين4129

درجات الحرارة  الأحد 22 سبتمبر 2019

المنطقةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة3223
محافظات الوجه البحري3223
السواحل الشمالية2923
جنوب سيناء3527
الغردقة3527
شمال الصعيد3424
جنوب الصعيد4029
حلايب وشلاتين4029

 

درجات الحرارة  الاثنين 23 سبتمبر 2019

المنطقةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة3223
محافظات الوجه البحري3223
السواحل الشمالية2824
شمال سيناء2824
جنوب سيناء3527
الغردقة3527
شمال الصعيد3424
جنوب الصعيد3929
حلايب وشلاتين3929


رحاب على
    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات
    أخبار مصر

    الأرصاد تبشر المواطنين: طقس ممتع ولطيف خلال هذه الفترة