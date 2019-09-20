هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار يومي الأحد والاثنين
تقدم بوابة كلمة دوت أورج توقعات الطقس طوال 72 ساعة القادمة في مصر، فمن المتوقع أن يسود طقس لطيف في مناطق الساحل الشمالي، بينما يصبح مائلاً للحرارة في محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري، أما في جنوب الصعيد فإن الطقس يصبح شديد الحرارة يوم غداً السبت أما في يومي الأحد والاثنين فيتوقع أن يصبح الطقس معتدل بمحافظة القاهرة والوجه البحري.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بياناً نشرته على الموقع الرسمي التابع لها أن الرؤية في الساعات الأولى من صباح الغد ستصبح قليلة بسبب الشبورة المائية في مناطق الساحل الشمالي ويصاحبها بعض السحب المتوسطة والمنخفضة والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية أما عن الرياح فهي معتدلة، وفيما يلي بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة.
درجات الحرارة غداً السبت 21 سبتمبر 2019
|المنطقة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|محافظات الوجه البحري
|33
|24
|السواحل الشمالية
|29
|24
|جنوب سيناء
|35
|27
|الغردقة
|35
|27
|شمال الصعيد
|35
|27
|جنوب الصعيد
|41
|29
|حلايب وشلاتين
|41
|29
درجات الحرارة الأحد 22 سبتمبر 2019
|المنطقة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة
|32
|23
|محافظات الوجه البحري
|32
|23
|السواحل الشمالية
|29
|23
|جنوب سيناء
|35
|27
|الغردقة
|35
|27
|شمال الصعيد
|34
|24
|جنوب الصعيد
|40
|29
|حلايب وشلاتين
|40
|29
درجات الحرارة الاثنين 23 سبتمبر 2019
|المنطقة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة
|32
|23
|محافظات الوجه البحري
|32
|23
|السواحل الشمالية
|28
|24
|شمال سيناء
|28
|24
|جنوب سيناء
|35
|27
|الغردقة
|35
|27
|شمال الصعيد
|34
|24
|جنوب الصعيد
|39
|29
|حلايب وشلاتين
|39
|29