هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غداً الأربعاء 22 يناير 2020 وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية كمن يوم غذاً الاربعاء الموافق 22 يناير 2020 حيث أكدت الهيئة على ظهور موجة من الطقس السيئ تسود البلاد على مدار الأيام القادمة والتى تصل بها درجات الحرارة ببعض المناطق إلى أقل من معدلاتها الطبيعية حيث تصل درجة الحرارة بمناطق سانت كاترين إلى درجة حرارة صفر مئوية والتى تشير إلى تكون طبقات الثلوج على المناطق المرتفعة من سانت كاترين والمناطق المجاورة لها.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها عن حالة الطقس المتوقعة على كافة إنحاء الجمهورية كلأتى:” أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجة البحرى قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالاً معتدل جنوباً نهاراً شديد البرودة ليلاً والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك”.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية غداً الاربعاء الموافق 22 يناير 2020:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن متوسط درجات الحرارة سوف تكون على النحو التالي القاهرة العظمى 15والصغرى 10، والاسكندرية العظمى 17والصغرى 11، والزقازيق العظمى 15والصغرى 9، بورسعيد العظمى 15والصغرى 10، مطروح العظمى 16والصغرى 12، و محافظة الإسماعيلية العظمى 16والصغرى 8، العريش العظمى 16والصغرى 9، الطور: العظمى 20والصغرى 11، اسيوط: العظمى 16والصغرى 8، سوهاج: العظمى 17والصغرى 8.

حالة البحار:

تكون حالة البحر الأحمر معتدله إلى مضطربه لتكون الرياح شمالية غربية، ليصبح ارتفاع الامواجة به من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب غالباً والرياح شمالية غربية، لتكون معدل ارتفاع الأمواج به من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار.