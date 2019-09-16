هيئة الأرصاد الجوية| توقع خبراء الهيئة لحالة الطقس غداً في مصر 17-9-2019

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس الغد الثلاثاء، بأن يكون الطقس غداً معتدل على السواحل الشمالية بينما يكون مائلاً إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري وحتى لشمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس حار في النهار ولطيف في الليل، كما أن الرؤية تقل في الصباح نتيجة الشبورة المائية على عدة مناطق من شمال البلاد، وفيما يلي نعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة لطقس غداً في مختلف البلاد.







حالة الطقس غداًَ في مصر

تسود حالة الطقس غداً في مصر، سحب منخفضة ومتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، ويكون اتجاه الرياح أغلبها شمالية غربية، ولكنها تنشط على خليج السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مما تؤدي حركة الرياح هذه إلى حدوث اضطرابات في الملاحة البحرية.







أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون حالة الموج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، بينما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاعه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح تكون سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات مصر

نعرض معكم من خلال موقع اليوم الإخباري بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على جميع محافظات مصر، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:







درجات الحرارة العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

دمنهور 32 23

الإسكندرية 30 25

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 32 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 31 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 21

أسيوط 35 22

سوهاج 36 24

قنا 37 25

الأقصر 38 23

أسوان 39 26