هيئة الأرصاد الجوية | تُعلن تقرير طقس الخميس 11 أبريل شامل بيان بدرجات الحرارة ونشاط الرياح

طقس مصر وما يُمثله من أهمية كبيرة في النشاط اليومي للمواطن، تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر بوضع معالم تقرير الطقس بشكلٍ يومي ودوري وفق الأدوات التي تمتلكها من تحديد حالة الطقس شامل درجات الحرارة وتوقع قوة الرياح ومستوى النشاط الخاص بيها، بالإضافة إلى توضيح ملامح الطقس العامة من شبورة مائية وأمطار، ونحن بدورنا فيما يلي من سطور سوف نبين بالتفصيل نتائج تقرير الهيئة عن طقس يوم الخميس 11-4-2019 كما صدر عنها رسمياً شامل كافة أوجه ملامح الطقس المطلوب معرفتها .

حالة الطقس بمصر الخميس 11 أبريل

أوضح التقرير الدوري اليومي للهيئة العامة للأرصاد بمصر أن طقس الخميس 11 أبريل مُعتدل ولطيف بكافة الأنحاء، مؤكدة أن درجات الحرارة ليوم الخميس عند معدلها المستقر والذي يتراوح في المعدلات التالية حسب النطاق الجغرافي، مع توضيح التقرير نشاط للرياح على بعض المناطق قد يكون له تأثير على حركة الملاحة .. والآن إليكم التفاصيل :

شمال مصر والسواحل الشمالية درجات الحرارة تتراوح معدلاتها من 21 درجة حتى 22 درجة مئوية، العاصمة القاهرة ومدن ومحافظات الدلتا والوجه البحري درجات الحرارة تتراوح من 25 حتى 26 درجة مئوية، أما بمدن الصعيد شمالاً وجنوباً فدرجات الحرارة تميل إلى الارتفاع من 29 حتى 33 درجة مئوية، ومدن القناة والبحر الأحمر تتراوح درجات الحرارة من 26 درجة بالسويس والإسماعيلية وتنخفض على بورسعيد إلى 21 درجة مئوية .

والرياح بمصر يوم الخميس شمالية شرقية معتدلة على غالب أنحاء الجمهورية، لكنها تنشط بمناطق سيناء والبحر الأحمر وقد تسبب اضطراب الملاحة بمحيط موانئ البحر الأحمر .

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