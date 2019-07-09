هيئة الأرصاد الجوية | تُعلن عن توقيت ومُدة الموجة الحارة الجديدة وتُحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة

طقس مصر خلال الأيام القادمة، هو محط ترقب من قبل الجميع بعد أن بدأت الأجواء الصيفية تأخذ منحى أكثر شدة مُنذ مُنتصف الأسبوع الجاري من يوم الاثنين، وذلك بعد أن كانت الأجواء مُعتدلة نوعاً ما بالمقارنة النسبية في هذا التوقيت الصيفي من العام منذ بداية الأسبوع وتحديداً يومي السبت والأحد.

ومن جانبها صدر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية منذ قليل التقرير الخاص بحالة الطقس بمصر ليوم الأربعاء 10 يوليو، كما صدر عن رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد العال تصريحات هامة حول موعد ومدة الموجه الحارة الجديدة التي تُصيب مصر مع تفاصيل وافية عنها ننقلها لكم فيما يلي.

حالة الطقس بمصر خلال الأيام القادمة

حيث أكدت هيئة الأرصاد في تقريرها الصادر عن طقس مصر الأربعاء بتاريخ 10 يوليو 2019، أن الطقس سوف يتميز بارتفاع نسبة الرطوبة مع بدء ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من الأربعاء لتصل درجات الحرارة عند مستوى 38 درجة مئوية على العاصمة القاهرة.

ومن جانبه وفي تصريحاتٍ له عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ملامح موجة حارة جديدة تبدأ في مصر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة تبدأ ملامح تلك الموجة من يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، ثم يستمر الارتفاع حتى يوم الجمعة من نهاية الأسبوع ليصل لأعلى مستوى له عند 39 درجة مئوية بمعظم الأنحاء.

وحذر عبد العال في تصريحاته أيضاً من أن البلاد تشهد حالة من ارتفاع نسبة ومستويات الرطوبة بتلك الفترة، تصل إلى مستوى 90% وهذا يزيد بالفعل من شدة الطقس الحار على جميع الأنحاء.