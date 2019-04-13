هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأحد 14 أبريل انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض مناطق الجمهورية

استمراراً لحالة التغير المستمر وعدم استقرار أجواء الطقس الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة من العام لأيام فصل الربيع، حدث تغير دراماتيكي بوضع الطقس كما أكد تقرير هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، فبعد أن شهدت درجات الحرارة خلال يوم السبت ارتفاع ملحوظ على غالب الأنحاء وصل حتى ست درجات مئوية، اليوم يأتي تقرير طقس الأحد 14 أبريل ليؤكد انخفاض كبير مرة أخرى بدرجات الحرارة وأيضاً نشاط للرياح على بعض المناطق .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس ليوم الأحد 14-4-2019

حيث أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن طقس يوم الأحد 14 أبريل 2019، قد يشهد بالفعل انخفاض ملحوظ بمستويات درجات الحرارة يصل إلى ست درجات كاملة بعد أن ارتفع السبت إلى ست درجات كاملة .

حيث أكد التقرير اليوم لطقس الأحد، أن مستوى درجات الحرارة بمحافظات ومدن الشمال المصري تتراوح من 22 حتى 21 درجة مئوية، وعن العاصمة القاهرة والمناطق المحيطة بيها ومدن ومحافظات الوجه البحري والدلتا تتراوح درجات الحرارة من 27 حتى 28 درجة مئوية .

وعن مناطق الصعيد فإن درجات الحرارة تتأرجح من 32 حتى 34 درجة مئوية، ومناطق ومحيط البحر الأحمر ومدن القناة السويس والإسماعيلية تتراوح درجات الحرارة من 27 حتى 29 درجة مئوية وتظل منخفضة ببورسعيد عند 22 درجة مئوية .

وحذر تقرير هيئة الأرصاد عن طقس الأحد من انخفاض الحرارة بمستوى كبير مع ساعات الليل المتأخر .

وعن وضع الرياح، أكد التقرير أن مصر تتعرض الأحد لرياح شمالية غربية، تكن معتدلة على أغلب المناطق لكنها تنشط بشرق مصر ومناطق بالسواحل الشمالية وحوض البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب بحركة الملاحة هناك .

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