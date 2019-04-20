هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأحد 21 أبريل انخفاض بدرجات الحرارة ومائل للبرودة على بعض المناطق ونشاط للرياح على مُعظم الأنحاء

عودة لحالة تقلب الأجواء المناخية بمصر .. تعود مرة أخرى الساعة إلى الوراء ليشهد الطقس بمصر حالة تقلب جديدة مُميزة لفصل الربيع، وبلا شك أن تقلب الطقس أصبح مُقلق وللغاية للمواطن نظراً لعدم قدرته على تحديد مستوى وحجم الملابس التي من الضروري ارتدائها، ولهذا أهابت هيئة الأرصاد الجوية بمصر المواطنين بضرورة متابعة تقاريرها بشكل يومي، للإطلاع على أحدث تغيرات الطقس .

وصدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس الأحد 21-4-2019 حاملاً عدد من المتغيرات الجديدة على الحالة العامة للطقس، من انخفاض لدرجات الحرارة وميل للبرودة على بعض مناطق الجمهورية، مؤكداً التقرير نشاط واضح للرياح بجميع الأنحاء .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس الأحد 21-4-2019

حيث أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر لطقس الأحد 21 أبريل 2019، أن سواحل مصر الشمالية ومدنها تشهد حالة من انخفاض بدرجات الحرارة وميل إلى الإحساس ببرودة الطقس لتتراوح درجات الحرارة من 19 حتى 20 درجة مئوية .

وعن القاهرة ومناطق الدلتا ومحافظات الوجه البحري تتراوح درجات الحرارة من 21 حتى 22 درجة مئوية منخفضة درجتين عن طقس السبت، وتشهد منطقة الصعيد هي الأخرى انخفاض بدرجات الحرارة عن السبت لتسود أجواء مُعتدلة بعد أن سادت أجواء حارة لتتراوح درجات الحرارة بالصعيد من 22 حتى 29 درجة مئوية، وعن مستوى درجات الحرارة الأحد 21 أبريل بمنطقة خليج السويس ومُدن القناة الإسماعيلية والسويس فتتراوح الدرجات من 22 حتى 24 درجة مئوية .

وحذر تقرير طقس الأحد من انخفاض ملحوظ بمستويات درجات الحرارة خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة منها على جميع الأنحاء .

بيان هيئة الأرصاد الجوية الرسمي عن درجات حرارة الأحد 21 أبريل 2019 بمحافظات ومدن مصر

وضع الرياح بطقس الأحد 21 أبريل

وعن الرياح التي سوف تتعرض لها مصر الأحد 21 أبريل أكد التقرير أنها رياح نشطة بشكل ملحوظ على مُعظم أنحاء البلاد، وقد تسبب اضطراب بحركة الملاحة وتكن مُثيرة وبشدة للرمال بمناطق سيناء .

وضع البحار بطقس الأحد 21 أبريل 2019

وأشار تقرير الهيئة الخاص بطقس الأحد 21-4-2019، أن حالة البحار بشكلٍ عم خلال ساعات الأحد تتميز بالاضطراب لتعرضها لرياح شمالية غربية نشطة، ويبلغ ارتفاع الموج 2.5 متر بالبحر المتوسط وأيضاً البحر الأحمر .

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن وضع البحر المتوسط 21-4-2019

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن البحر الأحمر بطقس الأحد 21 أبريل

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