هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأحد 28 أبريل الأجواء حارة ودرجات الحرارة تأخذ طريقها للارتفاع مُجددًا

بدأت درجات الحرارة تعرف طريقها سهلاً نحو الارتفاعات المتتالية منذ ثلاثة أيام، فبمعدل ثلاث درجات كاملة كل يوم ترتفع مستويات درجات الحرارة بمصر، لتسجل وضعاً مناخياً جديداً يؤكد فعلياً أن أجواء فصل الصيف قد حلت ظواهرها على أحوال الطقس المصرية .

ولقد صدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تقرير الأحد 28-4-2019 والمتعلق بالحالة العامة للطقس بمصر، شامل بيان تفصيلي بدرجات الحرارة ليؤكد ارتفاع جديد وملحوظ بمستويات درجات الحرارة إلى الحد الذي تجاوز فيه لأول مرة هذا العام حاجز الثلاثين على بعض محافظات الساحل الشمالي فإليكم التفاصيل كاملة .

حالة الطقس يوم الأحد 28 أبريل

حيث أشار تقرير الأحد 24-4-2019 حول طقس مصر المتوقع والصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الأجواء بشمالي مصر يسودها حالة من الاعتدال تنتقل بعدها إلى أجواء تميل للحرارة على محافظات الدلتا والوجه البحري بالإضافة للقاهرة، ثم تغلب الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على مناطق الصعيد كافة .

درجات الحرارة يوم الأحد 28 أبريل

ومن واقع تقرير درجات الحرارة ليوم الأحد 28-4-2019 تبين أنها تتأرجح من 24 حتى 31 درجة مئوية لتكسر حاجز الثلاثين على الإسكندرية، وبالنسبة للقاهرة والدلتا والوجه البحري بشكل عام تتراوح من 33 حتى 34 درجة مئوية، وعن مناطق الصعيد تتأرجح من 33 حتى 38 درجة مئوية، وبمنطقة القناة تتراوح الأحد درجات الحرارة من 30 على السويس و 31 بالإسماعيلية .

بيان درجات الحرارة الأحد 28 أبريل

وضع الرياح بطقس الأحد 28 أبريل

تتعرض مصر يوم الأحد لرياح جنوبية غربية، أفاد تقرير هيئة الأرصاد أنها معتدلة بشكل عام، ولكن تلك الرياح يزداد نشاطها بغرب مصر، كما تنشط على فترات مُتقطعة ببعض مناطق الجمهورية .

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