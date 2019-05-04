هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأحد 5 مايو درجات الحرارة نحو الارتفاع الملحوظ وبداية موجه حارة تستمر ليوم الاثنين

تقرير الطقس الصادر رسمياً عن توصيف الحالة العامة للأجواء بمصر بتاريخ 5 مايو 2019 ليوم الأحد، ننقل لكم عبر هذا التقرير كافة تفاصيله خاصة فيما يتعلق بمستويات درجات الحرارة الأحد والتي أكد التقرير في رصده ارتفاعها بشكلٍ ملحوظ كبدء لموجه حارة تضرب البلاد حتى الاثنين .

حيث سبقت وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن البلاد في انتظار موجه حارة تشهد فيها درجات الحرارة ارتفاع يصل لست درجات وذلك حتى منتصف الأسبوع الجاري ليوم الاثنين، ثم يعقبها انخفاض كبير بدرجات أكدت الهيئة أنه قد يصل لعشر درجات كاملة ! .. والآن إليكم تقرير درجات الحرارة ليوم الأحد 5-5-2019 .

حالة الطقس ليوم الأحد 5 مايو 2019

بمتابعة تفاصيل تقرير هيئة الأرصاد ليوم الأحد 5-5-2019 تبين أن درجات الحرارة تتجه للارتفاع بشكل ملحوظ وكبير يصل إلى خمس درجات مئوية، وبهذا يسود طقس الأحد أجواء حارة تمتد لكافة الأنحاء من شمال البلاد لجنوبها .

فلقد أشار التقرير أن سواحل مصر ومدنها الشمالية تتعرض لأجواء مائلة للحرارة تتأرجح فيها درجات الحرارة من 24 حتى 30 درجة مئوية .

أما العاصمة ومحيط الوجه البحري ومحافظات دلتا مصر فتتعرض لمستويات من درجات الحرارة المرتفعة لتتأرجح مستويات درجات الحرارة من 32 حتى 35 درجة مئوية .

أما الصعيد فيشهد أجواء شديدة الحرارة من مناطقه الشمالية إلى الجنوبية مروراً بالمناطق الوسطى من الصعيد لنجد درجات الحرارة عند مستويات تتراوح من 34 حتى 39 درجة مئوية .

وعن درجات الحرارة الأحد 5 مايو بمناطقة القناة وخليج السويس فتراوحت حسب بيان الهيئة من 32 حتى 33 درجة مئوية .

تقرير الأحد 5 مايو 2019 لدرجات الحرارة