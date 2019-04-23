هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأربعاء 24 أبريل ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح شمالية شرقية نشطة على بعض المناطق

شهدت أجواء طقس الثلاثاء حالة من الارتفاع بدرجات الحرارة بلغ ثلاث درجات عن اليومين السابقين، فبعد أن سادت حالة الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تخللها نشاط الرياح مع بداية الأسبوع الجاري، بدأت الأجواء تتجه نحو الارتفاعات الملحوظة والمتتالية بمستوى درجات الحرارة منذ الثلاثاء من منتصف الأسبوع .

واليوم صدر عن هيئة الأرصاد تقريرها الرسمي عن طقس الأربعاء 24 أبريل مُتضمناً كافة تفاصيل حالة الطقس، ومُؤكداً ارتفاع جديد ملحوظ أيضاً بمستويات درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة .. فإليكم التفاصيل .

درجات الحرارة يوم الأربعاء 24-4-2019

فلقد صدر تقرير هيئة الأرصاد عن طقس يوم الأربعاء 24 أبريل 2019، مُشيراً إلى ارتفاع جديد بعد ارتفاع يوم الثلاثاء بدرجات الحرارة بلغ مستويات اقتربت من الثلاثين بالسواحل الشمالية والعاصمة والوجه البحري وشمال الصعيد، وكسر حاجز الثلاثين بمناطق الصعيد .

حيث سجلت درجات الحرارة ليوم الأربعاء على السواحل الشمالية بالبلاد درجات تتراوح من 22 حتى 27 درجة مئوية، وعلى القاهرة والوجه البحري عموماً سجلت الدرجات مستوى يتراوح من 27 حتى 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد سجل مستوى بدرجات الحرارة يتراوح من 30 حتى 33 درجة مئوية .

أما وسط وجنوب صعيد مصر، فقد شهد أجواء حارة حيث بلغت درجات الحرارة مستويات تتراوح من 34 حتى 36 درجة مئوية .

بيان الأربعاء 24-4-2019 لدرجات الحرارة – هيئة الأرصاد الجوية

وأكد التقرير أيضاً أن درجات الحرارة خلال ليل الأربعاء تشهد تراجع لتتراوح من 15 إلى 19 درجة مئوية على أغلب الأنحاء مسجلة هي الأخرى ارتفاع عن درجات الحرارة خلال ساعات ليل الأيام السابقة .

وضع الرياح بطقس يوم الأربعاء 24 أبريل

وأما عن الوضع العام للرياح بطقس ا|لأربعاء 24-4-2019 كما صدر عن هيئة الأرصاد الجوية، فلقد بين التقرير أن الرياح يوم الأربعاء هي رياح شمالية شرقية، تشهد نشاط بشمال مصر وشبه جزيرة سيناء وأيضاً يمتد نشاطها لمنطقة خليج السويس .

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