هيئة الأرصاد الجوية | طقس الأربعاء 8 مايو بمصر انخفاض جديد بدرجات الحرارة والأجواء مُعتدلة على غالب الأنحاء

بعد أن شهدت المستويات العامة بطقس مصر لدرجات الحرارة مع بداية الأسبوع الحالي، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وصل حتى مستوى 37 درجة مئوية على العاصمة القاهرة وتجاوز الأربعين بمعظم محافظات صعيد مصر، بدأت درجات الحرارة مع بدايات شهر رمضان المبارك تشهد حالة من الانخفاض الملحوظ، لتسود أجواء مُعتدلة على معظم أنحاء البلاد .

ولقد أصدرت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر تقريرها عن حالة الطقس يوم الأربعاء 8 مايو 2019، لتؤكد استمرار حالة الانخفاض الحادثة بدرجات الحرارة منذ يوم الثلاثاء الذي شهد انخفاض وصل حتى سبع درجات مئوية بشكل كامل، وفيما يلي سوف نوضح بالتفاصيل الكاملة عبر تقرير الهيئة بيان درجات الحرارة الأربعاء 8-5-2019 ومستوى الانخفاض الحادث .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس بمصر الأربعاء 8 مايو 2019

فعن تقرير يوم الأربعاء 8/5/2019 الصادر عن هيئة الأرصاد بجمهورية مصر العربية، مُحددا وضع وحالة الطقس، أكد التقرير أن طقس الأربعاء معتدل بشكل كبير على غالب أنحاء الجمهورية، وذلك من شمال مصر حتى شمال الصعيد، ثم يبدأ يميل للحرارة بمناطق الصعيد الوسطى ليكون شديد الحرارة بجنوب الصعيد .

وأكد التقرير أيضاً تعرض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس لرياح نشطة شمالية غربية مما قد تُحدث حالة من عدم انتظام الأنشطة البحرية وحركة الملاحة بحوض البحر الأحمر .

وبمتابعة التقرير تبين أن درجات الحرارة بشمال البلاد ومدن الساحل الشمالي من مصر تتراوح من 21 حتى 22 درجة مئوية، والقاهرة تسجل درجة حرارة 27 درجة مئوية بعد أن سجلت الثلاثاء 30 درجة مئوية، والدلتا والوجه البحري تتراوح درجات الحرارة من 24 حتى 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد تتراوح فيه الدرجات من 29 حتى 30 درجة مئوية .

أما وسط وجنوب صعيد مصر فتتراوح درجات الحرارة من 33 حتى 36 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 39 درجة مئوية يوم الثلاثاء .

وبهذا يكن الانخفاض الحادث بدرجات الحرارة يوم الأربعاء 8 مايو كما أشار التقرير السابق، بمقدار ثلاث درجات مئوية .