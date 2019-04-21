هيئة الأرصاد الجوية | طقس الاثنين 22 أبريل هدوء نسبي بقوة الرياح وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الليل على معظم أنحاء البلاد

شهدت أجواء الطقس بمصر حالة مُتزايدة من نشاط الرياح خلال طقس يوم الأحد وكان نشاط الرياح على مُعظم أنحاء البلاد صحبه بشكل كبير إثارة للرمال والأتربة مع اضطراب كبير بحركة الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر، كما قلت مستويات درجات الحرارة عن نظيرتها يوم السبت .

ومنذ قليل صدر التقرير الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية والخاص بتفاصيل طقس الاثنين 22 أبريل 2019، شامل تقيم لوضع وقوة الرياح، مع بيان مفصل بدرجات الحرارة، ننقله لكم بالتفاصيل الكاملة فيما يلي من سطور .

حالة الطقس الاثنين 22-4-2019

حيث أكد تقرير يوم الاثنين 22 أبريل 2019 والصادر رسمياً عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس يوم الاثنين يشهد اعتدال لقوة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، لكن الرياح قد تكن قوية بمناطق شمال وجنوب سيناء وحوض البحر الأحمر ومحيطه مما قد يؤدي فعلياً لاضطراب واضح بحركة الملاحة .

وعن درجات الحرارة ليوم الاثنين 22 أبريل 2019، أكد التقرير أنها تتأرجح من الميل للبرودة والاعتدال العام، وأشار التقرير بالتفصيل لمستويات درجات الحرارة بشكل عام .

حيث أكد التقرير، أن مناطق مصر بالسواحل الشمالية تشهد درجات تميل نسبياً للبرودة وتتأرجح من 19 حتى 20 درجة مئوية .

أما العاصمة القاهرة فتشهد اعتدال يشمل أيضا الوجه البحري لتتأرجح درجات الحرارة من 22 حتى 23 درجة مئوية .

ويشهد الصعيد من الشمال حتى الجنوب درجات حرارة معتدلة تتراوح من 24 درجة مئوية حتى 29 درجة مئوية، وأكد التقرير أن درجات الحرارة بمصر خلال طقس الاثنين تشهد بجميع أنحاء البلاد انخفاض كبير أثناء ساعات الليل يصل إلى مستوى 11 درجة مئوية على القاهرة .

تقرير درجات الحرارة 22-4-2019 عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية

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