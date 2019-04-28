هيئة الأرصاد الجوية | طقس الاثنين 29 أبريل الأجواء مُعتدلة إلى حارة والحرارة تنخفض درجتين على القاهرة

انتهى فصل الربيع وذهب موسمه، فبعد تقلباتٍ ربيعية شديدة شهدت خلالها مصر تقلب من ارتفاع إلى انخفاض بدرجات الحرارة، مع هدوء وهبوب للرياح وأمطار مُتقطعة، يبدأ الطقس المصري عهداً جديداً مع فصل الصيف وحرارته المُرتفعة وشمسه الساطعة .

والآن صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن الطقس يوم الاثنين 29 أبريل 2019 شاملً بيان مُفصل بدرجات الحرارة الاثنين والأجواء العامة لحالة الطقس، ونحن بدورنا ننقلها لكم المعلومات الكاملة مُفصلة عبر التقرير التالي .

حالة الطقس الاثنين 29 أبريل 2019

أكدت هيئة الأرصاد بمصر عبر تقرير طقس الاثنين 29 أبريل 2019، أن الأجواء المعتدلة تسود من شمال مصر حتى العاصمة مروراً بالوجه البحري والدلتا، وأكدت أن الرياح في أغلبها تكن معتدلة الشدة وتكون شمالية غربية ولا تشهد نشاطاً إلا على مناطق جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة أكد التقرير أن العاصمة القاهرة تشهد انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل درجتين لتصبح 32 بدل من 34 يوم الأحد، ولكن مستويات درجات الحرارة تظل عند الأجواء الحارة وتتراوح على السواحل الشمالية من 25 حتى 26 درجة مئوية ليسود هناك طقس يتميز بالاعتدال .

أما الدلتا والوجه البحري فتسود حالة من الميل للحرارة لتتراوح درجات الحرارة من 26 حتى 28 درجة مئوية، وعن الصعيد فيشهد أجواء تتميز بالحرارة وارتفاعها مع سيادة أجواء الصيف فعلياً هناك لتتراوح الدرجات من 34 حتى 39 درجة مئوية، وعن منطقة القناة وخليج السويس أكد تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية ليوم الاثنين أن درجات الحرارة هناك تتراوح من 32 حتى 33 درجة مئوية .

تقرير درجات الحرارة الاثنين 29-4-2019

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