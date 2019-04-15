هيئة الأرصاد الجوية | طقس الثلاثاء 16 أبريل نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء ودرجات الحرارة عند مُعدلاتٍ مُعتدلة

بعد أن صرح الدكتور احمد عبد العال المعني الأول بتوصيف حالة الطقس بصفته رئيساً لهيئة الأرصاد الجوية بمصر، بأن فصل الربيع من أسوء فصول العام على الإطلاق وذلك نظراً لاضطراب الأجواء خلاله من أمطار ورياح وتقلب شديد بمستويات درجات الحرارة ارتفاعاً وانخفاضاً وذلك عبر تصريحات إعلامية له مساء الاثنين، يصدر الآن تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية مؤكدٍ هذا التصور والمفهوم عن فصل الربيع، وموضحاً مزيداً من تقلب الأجواء وتغير درجات الحرارة مع نشاط مُنتظر للرياح .. فإليكم تقرير طقس الثلاثاء بمصر 16 أبريل 2019 كما صدر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية .

درجات الحرارة بطقس الثلاثاء 16-4-2019

بعد أن شهدت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الاثنين بالمقارنة بالأيام السابقة، تعود درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية والمعتدلة ليسود على أغلب أنحاء مصر طقس يتميز بالاعتدال، ولكن يشوبه نشاط للرياح على العديد من المناطق سوف نوضحه فيما يلي مع مؤشر معدلات درجات حرارة الثلاثاء 16 أبريل .

حيث أكد تقرير طقس الثلاثاء 16-4-2019 أن درجات الحرارة على العاصمة القاهرة ومدن ومحافظات الدلتا ومناطق الوجه البحري تتراوح من 22 حتى 25 درجة مئوية .

وعن مناطق السواحل الشمالية ومحافظتها ومدنها الساحلية سجلت درجات الحرارة مستويات تتراوح من 20 حتى 22 درجة مئوية مًسجلة بدمياط وبورسعيد أدنى مستوى عند 20 درجة مئوية .

وعن محافظات القناة ومحيط منطقة البحر الأحمر تتراوح درجات الحرارة هناك من 25 حتى 30 درجة مئوية مسجلة بالإسماعيلية 25 درجة والسويس 26 درجة والغردقة 30 درجة مئوية .

وعن محافظات الصعيد تتراوح درجات حرارة الثلاثاء من 27 درجة مئوية وذلك على شمال الصعيد و 32 درجة مئوية بوسط الصعيد و 36 درجة مئوية بجنوب الصعيد .

وضع الرياح بطقس الثلاثاء 16 أبريل 2019

وعن وضع ونشاط الرياح بطقس الثلاثاء 16 أبريل نجد أن تقرير الهيئة أكد تعرض معظم البلاد إلى رياح شمالية غربية تكن بالفعل نشطة بل ومُثيرة أيضاً للأتربة والرمال، ويزداد نشاط الرياح بمناطق البحر الأحمر ومناطق خليج السويس وهذا بدوره قد يسبب توقف أو اضطراب في أفضل الأحوال بحركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر وخليج السويس .

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