هيئة الأرصاد الجوية | طقس الثلاثاء 23 أبريل ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط مُتقطع للرياح

بعد أن سادت الأجواء الباردة طقس مصر خلال اليومين الأحد والاثنين وشهدت درجات الحرارة بالبلاد انخفاض ملحوظ بمعظم الأنحاء وصل إلى مستوى 11 درجة مئوية ليلاً، وصحب هذا نشاط كبير للرياح ساد جميع مناطق الجمهورية وأدى لحالة من التوقف والاضطراب بالأنشطة البحرية وحركة الملاحة .

جاء تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس الثلاثاء 23 أبريل 2019، ليوضح عودة درجات الحرارة للارتفاع مُجدداً كما أكد التقرير وجود نشاط مُتقطع للرياح على مدار اليوم، فإليكم تفاصيل درجات الحرارة وتفاصيل نشاط الرياح لطقس الثلاثاء 23-4-2019 كما جاء عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر .

حالة الطقس الثلاثاء 23-4-2019

حيث أشار تقرير طقس الثلاثاء 23 أبريل 2019 الوارد لتوه عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن طقس الثلاثاء يشهد حالة ارتفاع بشكل تدريجي بدرجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث عن طقس الاثنين .

حيث تتراوح مستويات درجات الحرارة الثلاثاء على شمال مصر ومحافظات الساحل الشمالي للبلاد من 21 حتى بعد أن كانت تتراوح من 19 حتى 21 .

وتتراوح درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة ومحافظات الدلتا ومدن الوجه البحري من 25 حتى 26 درجة مئوية بعد أن سجلت الاثنين 23 درجة مئوية على القاهرة .

أما مناطق الصعيد بمصر فتشهد أجواء معتدلة تميل إلى الحرارة بجنوب الصعيد وتتراوح هناك درجات الحرارة من 28 حتى 32 درجة مئوية .

تقرير الثلاثاء 23 أبريل لدرجات الحرارة – تقرير هيئة الأرصاد الجوية

نشاط الرياح بطقس الثلاثاء 23 أبريل

وعن اتجاه رياح الثلاثاء 23 أبريل فهي رياح شمالية شرقية، تشهد حالة من النشاط بجميع الأنحاء خلال بعض ساعات اليوم بشكل متقطع، لكنها تنشط بشدة بمحيط البحر الأحمر وشبة جزيرة سيناء .

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