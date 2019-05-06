هيئة الأرصاد الجوية | طقس الثلاثاء 7 مايو انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصل لست درجات كاملة وجنوب الصعيد لا يزال حارًا .. إليكم البيان بالأرقام

درجات الحرارة في رمضان، ربما ليست كغيرها من أيام العام، فالحرارة وشهر الصيام يترفقان في اهتمامات المواطن المصري خلال ساعات صوم النهار، ولقد شهدت درجات الحرارة ارتفاع كبير أيام الأحد والاثنين على مناطق العاصمة والدلتا والصعيد وخليج السويس، ولم تشهد ربما اعتدال إلا بمناطق السواحل بشمال مصر .

واليوم صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية مُبشراً للغاية للصائمين ولكافة مواطني الشعب المصري، فالحرارة يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 عند مُعدلات منخفضة بشكلٍ ملحوظ عن الأيام التي سبقتها، ونحن بالتقرير هذا ننقل لكم بكامل التفاصيل والأرقام بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية لطقس الثلاثاء 7/5/2019 كما ورد عنها رسمياً .

حالة الطقس الثلاثاء 7-5-2019 بمصر

طقس لطيف على السواحل الشمالية بمصر حتى العاصمة القاهرة مروراً بمحيط الوجه البحري والدلتا حتى شمال الصعيد، هكذا صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتاريخ 7 مايو 2019 ليوصف حالة الطقس بمصر لكنه أكد أن الأجواء سوف تظل حارة على مناطق جنوب الصعيد .

وبمتابعة التقرير الصادر لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء 7 مايو 2019، نجد أن درجات الحرارة بمحافظات الساحل الشمالي من مصر، تتراوح من 23 حتى 24 درجة مئوية مع العلم أنه سجل على الإسكندرية بالأيام السابقة 30 درجة مئوية .

وعن العاصمة القاهرة مرورا بالدلتا والوجه البحري تراوحت الدرجات من 24 حتى 30 درجة، مع العلم انه سجل بالقاهرة بالأيام السابقة 36 درجة مئوية .

وعن شمال الصعيد تراوحت الدرجات من 30 حتى 31 بعد أن سجلت بالأيام السابقة 39 درجة مئوية .

وتظل الدرجات عند مستويات عالية الشدة بجنوب الصعيد بمصر لتتراوح في مستوياتها من 38 حتى 39 درجة مئوية مُسجلة أعلى الدرجات بمناطق مصر كافة .