هيئة الأرصاد الجوية | طقس الثلاثاء 9 أبريل انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل أربع درجات ونشاط مؤقت للرياح بشمال البلاد

بعد أن ساد طقس حار منذ يومين على أغلب أنحاء الجمهورية، شهدت خلاله درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ وصل على العاصمة القاهرة حتى 34 درجة مئوية يوم الأحد و 31 درجة مئوية يوم الاثنين، وصدرت وقتها تحذيرات قوية وواضحة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، تحذر من انخفاض حادث بدرجات الحرارة يبدأ أواخر ساعات يوم الاثنين ويمتد حتى نهاية الأسبوع، ومنذ قليل أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بمصر تقريرها الدوري الرسمي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 ننقل لكم كامل تفاصيله .

حالة الطقس بمصر الثلاثاء 9-4-2019

حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد بمصر عبر تقرير اليوم لطقس الثلاثاء 9 أبريل أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض جديد يصل هذه المرة لأربع درجات مئوية كاملة عن درجات الحرارة يوم الاثنين، وأشارت الهيئة بتقريرها اليومي، أن درجات الحرارة سوف تتراوح على القاهرة ومدن الوجه البحري بين 26 إلى 27 درجة مئوية بعدما كانت يوم الاثنين عند مستوى 31 درجة مئوية .

وأكدت أن مدن السواحل الشمالية تشهد درجات حرارة تتراوح من 20 حتى 22 درجة مئوية، أما مدن ومحافظات الصعيد فتتراوح درجات الحرارة فيها من 29 حتى 32 درجة مئوية بعدما وصلت الاثنين غلى 38 درجة مئوية .

وعن الرياح أكد تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس الثلاثاء، أن البلاد تشهد رياح شمالية غربية تكن بمجملها معتدلة الشدة، ولكنها قد تشهد نشاط مؤقت من حين لأخر على مناطق البلاد الشمالية، مع التأكيد أن غرب وجنوب البلاد قد يشهدان أمطار خفيفة .