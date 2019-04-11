هيئة الأرصاد الجوية | طقس الجمعة بداية لعودة الارتفاع لدرجات الحرارة وعن تخفيف الملابس ” مُمكن بشروط “

طقس مصر أثناء الربيع، حالة من التقلب الواضح بكافة الظواهر الجوية، ويظل فصل الربيع بمصر محط اهتمام من قبل المواطن الذي يجد فيه ومنه العديد من الظواهر الجوية المتغيرة ليس يوم بعد يوم بل في اليوم الواحد، والآن ننقل إليكم تقرير الساعة الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية وذلك لطقس الجمعة 12 أبريل 2019، والذي اهتم برصد مستويات درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد بداية من الجمعة حتى أوائل أيام الأسبوع القادم، بالإضافة إلى حالة ووضع واتجاه الرياح التي ستهب على البلاد الجمعة 12-4-2019 .. فإليكم التفاصيل .

طقس الجمعة 12 أبريل 2019 ودرجات الحرارة

فمن واقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر لطقس يوم الجمعة 12-4-2019 تبين استمرار حالة الأجواء المستقرة لفصل الربيع بمصر هذا العام ولكن مع بداية جديدة لعودة ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي .

حيث أكد تقرير الهيئة عن درجات الحرارة الجمعة، أنها ستشهد ارتفاع بمقدار درجتين عن درجات الحرارة يوم الخميس ليس هذا وفقط بل أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات إعلامية أن الارتفاع سوف يستمر حتى أوائل أيام الأسبوع المقبل ليصل الارتفاع لدرجات الحرارة حتى 5 درجات عن المعدلات الحالية .

ومن تقرير درجات الحرارة لطقس الجمعة، نجد أن درجات الحرارة بالدلتا ومحافظات الوجه البحري والقاهرة تتأرجح من 27 درجة حتى 28 درجة، أما المحافظات الشمالية والساحلية بمصر فدرجات الحرارة تتأرجح من 21 حتى 25 درجة وسجلت محافظتي دمياط وبورسعيد أقل مستوى بدرجات الحرارة، وعن مناطق الصعيد ومحافظاته نجد درجات الحرارة يوم الجمعة تتراوح من 29 حتى 33 درجة مِئوية .

بيان درجات الحرارة الجمعة :

هل يخفف المواطنين الملابس

والسؤال هذا تمت الإجابة عن من قبل مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الدكتور محمود شاهين، الذي أكد أنه يمكن للمواطنين البدء فعلياً في تخفيف الملابس ولكن بشكل تدريجي حذر مع المتابعة اليومية لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، حيث أكد أن فصل الربيع مُتغير الأحوال والأجواء بشدة مما يتطلب الحذر الدائم .

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