هيئة الأرصاد الجوية | طقس الجمعة 19 أبريل مُعتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً مع نشاط للرياح ببعض المناطق

أجواء صحوة ميزت طقس مصر منذ منتصف الأسبوع الجاري بعد أن شهدت البلاد خلال الأيام التي سبقتها حالة من التقلب الشديد بدرجات الحرارة والأجواء العامة للطقس، وخلال هذا كان التحذير الأول من هيئة الأرصاد الجوية بمصر بضرورة متابعة نشرتها الدورية بصفة مستمرة نظراً لتقلب الأجواء الدائم خلال أيام فصل الربيع، وتجنباً لتخفيف الملابس على غير أساس صحيح مما قد يسبب مشاكل صحية .

وعليه صدر منذ قليل تقرير يوم الجمعة 19-4-2019 الخاص بحالة الطقس ودرجات الحرارة ونشاط الرياح .. ننقله لكم بالتفصيل فيما يلي .

حالة الطقس يوم الجمعة 19 أبريل

أكد تقرير الطقس عن يوم الجمعة 19 أبريل 2019 والصادر رسمياً عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن طقس الجمعة مُعتدل على أغلب أنحاء الجمهورية وحار بمناطق الصعيد وتنخفض درجات الحرارة بشدة خلال ساعات الليل المتأخر بجميع أنحاء مصر .

وتتراوح درجات الحرارة يوم الجمعة أثناء ساعات النهار من 24 حتى 25 درجة مئوية بالوجه البحري والقاهرة والدلتا، وبالسواحل الشمالية من البلاد تتراوح درجات الحرارة من 20 حتى 21 درجة مئوية ليسود طقس لطيف هناك، وبمناطق الصعيد تتراوح درجات الحرارة من 26 حتى 30 درجة مئوية .

وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشدة لتصل لمستوى 12 درجة بشمال مصر و 14 درجة على القاهرة والدلتا و تتراوح من 13 حتى 12 درجة على الصعيد .

وعن الرياح أكد تقرير الأرصاد ليوم الجمعة أنها شمالية غربية تكون معتدلة الشدة بغالب أنحاء البلاد تنشط وتُثير الرمال والأتربة بسيناء والبحر الأحمر وحوض البحر المتوسط وقد تتسبب في اضطراب بحركة الصيد والملاحة .

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