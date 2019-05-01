هيئة الأرصاد الجوية | طقس الخميس 2 مايو شديد الحرارة على مُعظم الأنحاء ويتجاوز الأربعين بالصعيد

حالة الطقس وما أصبح يُميزها بالأيام الفائتة من ارتفاعات تدريجية بدرجات الحرارة أصبحت تُشعر المواطن المصري بالفعل أن فصل الصيف قد بدأ فعلياً بكافة ظواهره، وبدأت درجات الحرارة بالأجواء المصرية تشهد الارتفاعات المتدرجة تلك منذ بداية الأسبوع لتشهد الخميس ذروتها .

حيث صدر التقرير الرسمي عن الهيئة العامة للأرصاد لطقس الخميس 2-5-2019 موضحاً حالة من الارتفاعات الكبيرة بدرجات الحرارة على مُعظم أنحاء البلاد، ننقل لكم تفاصيلها عبر بيان درجات الحرارة بالسطور التالية شامل التوصيف العام لحالة الطقس بمصر الخميس .

درجات الحرارة الخميس 2-5-2019

فلقد تبين من واقع تقرير الخميس 2 مايو 2019 حول الحالة العامة للطقس، أن السواحل الشمالية فقط تشهد أجواء مُعتدلة الحرارة، لكن الحالة العامة بُمعظم الأنحاء تؤكد أن طقس الخميس هو طقس شديد الحرارة بشكل ملحوظ .

فلقد أشار تقرير درجات الحرارة لطقس الخميس 2 مايو 2019 والصادر عن هيئة الأرصاد بمصر، أن درجات الحرارة بالسواحل الشمالية ومدن الساحل الشمالي بمصر تتأرجح من 25 حتى 26 درجة، والعاصمة القاهرة تشهد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصل الخميس إلى 37 درجة مئوية، أما مدن الدلتا والوجه البحري فتتراوح الدرجات يوم الخميس من 35 حتى 36 درجة مئوية .

ومحافظات الصعيد يسودها طقس شديد الحرارة الخميس لتتراوح الدرجات بشمال الصعيد من 39 حتى 41 درجة مئوية، ووسط وجنوب الصعيد تتأرجح الحرارة من 41 حتى 42 درجة مئوية .

وعن منطقة خليج السويس ومنطقة القناة بطقس الخميس 2 مايو فتتراوح درجات الحرارة من 35 حتى 36 درجة مئوية، مُسجلة هي الأخرى ارتفاع قياسي عن الأيام الماضية .

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