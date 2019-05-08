هيئة الأرصاد الجوية | طقس الخميس 9 مايو درجات الحرارة عند مُعدلاتٍ عشرينية ونشاط للرياح ببعض المناطق

درجات الحرارة بمصر، بدأت بالفعل تأخذ منحى مُغاير تمامًا لما كانت عليه من بداية الأسبوع الحالي، فبعد صعود كبير ساد الأجواء بدرجات حرارة وصلت إلى مستويات ثلاثينية قاربت حاجز الأربعين درجة مئوية بداية من العاصمة القاهرة حتى مناطق الصعيد، تعود مستويات درجات الحرارة إلى اعتدالٍ مُبشر .

واليوم أكد تقرير الخميس 9 مايو للعام 2019 من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر هذا المفهوم وعزز التفاؤل بأجواء مُعتدلة بدأت بشائرها منذ أو أيام رمضان المبارك، وعبر السطور التالية سوف نوضح إليكم بالأرقام والمؤشرات التوصيف الدقيق لحالة طقس الخميس 9-5-2019 بمصر كما ورد عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية .. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل كاملة .

حالة الطقس الخميس 9 مايو 2019 بمصر

فلقد وصف تقرير الخميس عن هيئة الأرصاد الجوية طقس 9 مايو 2019 بالمعتدل على أغلب أنحاء الجمهورية من الشمال المصري وحتى تخوم منطقة شمال الصعيد، ثم تميل الحرارة نوعاً ما إلى الارتفاع بمناطق مصر الجنوبية بالصعيد المصري .

وبالمتابعة لتفاصيل تقرير طقس الخميس بمصر 9-5-2019 تبين أن الدرجات الخاصة بمناطق الساحل الشمالي تأخذ مستويات من 21 حتى 22 درجة مئوية .

والعاصمة القاهرة بيوم الخميس تسجل درجة حرارة 25 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن يوم الأربعاء، ومحافظات ومدن الوجه البحري ومناطق دلتا مصر تتراوح فيها الدرجات من 22 حتى 23 درجة مئوية .

وتتراوح درجات الحرارة يوم الخميس 9 مايو بصعيد البلاد من شمال صعيد مصر لجنوبه من 26 حتى 33 درجة مئوية .

وضع الرياح بطقس الخميس 9 مايو

كما أكد تقرير طقس الخميس 9-5-2019 أن مصر تتعرض لرياح شمالية غربية، تكن نشيطة بشكل ملحوظ على بعض المناطق، حددها التقرير بمناطق جنوب سيناء وخليج السويس وحوض البحر الأحمر .