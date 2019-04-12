هيئة الأرصاد الجوية | طقس السبت ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يصل إلى ست درجات على العاصمة وأغلب المناطق

يبدو أن الأجواء الصيفية بدأت تفرض نفسها وبقوة على حالة الطقس بمصر، فبعد أن أكد مدير مركز التحاليل التابع لهيئة الأرصاد أن الأيام القادمة قد تشهد بداية ارتفاع لدرجات الحرارة وأوضح أنه يمكن تخفيف الملابس ولكن على المواطن الحذر من تقلب أجواء الربيع وعليه مُتابعة تقارير هيئة الأرصاد يومياً لتجنب أى عواقب نتيجة تقلب الطقس، ومن هذا المنطلق ووفق متابعة يومية لتقارير الأرصاد الرسمية، ننقل إليكم تفاصيل طقس السب 13 أبريل بمصر والذي صدر عن هيئة الأرصاد منذ قليل وتوقع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة .. فإليكم تفاصيل درجات حرارة يوم السبت كاملة .

بيان وتفاصيل درجات الحرارة السبت 13 أبريل 2019

حيث صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مؤكداً أن هناك ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة ليوم السبت 13-4-2019 يصل إلى ست درجات كاملة على العاصمة القاهرة ومعظم المدن المصرية .

حيث رصد التقرير أن درجات الحرارة بمناطق الدلتا ومحافظات الوجه البحري والقاهرة تتراوح السبت من 30 حتى 34 درجة مئوية، وتكن على القاهرة العظمى 34 والصغرى 14 .

وأما عن محافظات السواحل الشمالية بمصر، فيسود عليها طقس أكثر لطفاً وتتراوح درجات الحرارة هناك من 22 حتى 28 درجة مئوية وتسجل على محافظتي بورسعيد ودمياط أقل الدرجات عند مستوى 23 ببورسعيد و22 بدمياط وتسجل الإسكندرية 28 درجة مئوية .

وعن محافظات الصعيد فهي تشهد بطبيعة الحال طقس حار، يتراوح من 35 حتى 36 درجة مئوية، وعن محافظات القناة ومناطق البحر الأحمر تتراوح هناك درجات الحرارة من 32 حتى 33 درجة مئوية .

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