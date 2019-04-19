هيئة الأرصاد الجوية | طقس السبت 20 أبريل نشاط للرياح ببعض مناطق الجمهورية مع بيان بدرجات الحرارة

طقس مصر مع الأجواء الربيعية والبلاد في حالة استعداد لاستقبال فصل الصيف، فبعد فترة ليست بالقليلة شهدت الأجواء حالة تقلب شديدة سواء في درجات الحرارة أو مُعدل تساقط الأمطار، أو نشاط الرياح، كانت مصر رهن تقلب الأجواء المُحير، ومع استقرار الأجواء نسبياً خلال الأسبوع الماضي بدت تقارير هيئة الأرصاد الجوية مُتشابهة لحدٍ كبير .

ولكن صدر تقرير الطقس عن يوم السبت من بداية الأسبوع الموافق 20 أبريل 2019 ليوضح نشاط للرياح على مناطق مُحددة بالجمهورية وأيضاً شمل التقرير درجات الحرارة ووضع الشبورة المائية الذي حذرت منه الهيئة وبشدة .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس السبت 20-4-2019

تبين من تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر لتاريخ 20 أبريل 2019 ليوم السبت بداية الأسبوع، أن درجات الحرارة بالمجمل لطيفة مُعتدلة، والأجواء يشوبها نشاط للرياح قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بمناطق مُحددة نوضحها لكم فيما يلي :

حيث أكد التقرير أن مصر سوف تتعرض السبت لرياح شمالية غربية، تنشط بشكلٍ ملحوظ على مناطق السواحل الشمالية بمصر وتمتد حتى سيناء، وهذا النشاط قد يؤدي إلى اضطراب واضح بحركة الملاحة البحرية خاصة بالبحر المتوسط، وقد يمتد تأثيره للبحر الأحمر .

وأشار التقرير أن درجات الحرارة بمصر عند مستويات مُعتدلة تتراوح من 22 حتى 23 درجة مئوية بالقاهرة والدلتا والوجه البحري، والسواحل الشمالية من البلاد تتراوح فيها درجات الحرارة من 20 حتى 21 درجة مئوية، والصعيد تغلب عليه الأجواء المائلة للحرارة والحارة وتتراوح درجات الحرارة من 24 حتى 32 درجة مئوية .

وحذر التقرير بشدة، أن البلاد قد تشهد شبورة كثيفة صباح السبت 20 أبريل تمتد من شمال مصر حتى مناطق شمال الصعيد، كما حذر التقرير من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلاً لتتراوح من 11 حتى 15 درجة مئوية .

وضع البحار بطقس السبت 20 أبريل

أكد تقرير الأرصاد لطقس السبت 20-4-2019 أن الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط قد تشهد حالة من عدم الاستقرار نظراً لنشاط الرياح المتوقع، وقد يتجاوز ارتفاع الموج حاجز 2 متر مما يؤثر بشكل سلبي على النشاط البحري بشكل عام .

بيان بوضع البحر المتوسط السبت – المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية

بيان بوضع البحر الأحمر السبت – المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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