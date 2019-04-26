هيئة الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة | طقس السبت 27 أبريل الحرارة ترتفع مُستوياتها وتكسر حاجز الثلاثين على مُعظم الأنحاء

هل بدأ فصل الصيف يعرف طريقه إلى الأجواء المصرية على استحياء، يبدو هذا، فبعد أن عاشت الأجواء المصرية فترة ليست بالقليلة بل امتدت فعلياً لشهور من التقلبات العنيفة والمُتباينة بالظواهر الجوية، بدأت درجات الحرارة تأخذ طريقها نحو الارتفاع منذ بداية الأسبوع المُنصرم، وبدأت الأجواء الصيفية تعرف طريقها لطقس مصر .

وصدر الآن عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر تقرير طقس السبت 27 أبريل 2019 شاملاً البيان الرسمي بدرجات الحرارة والذي يُشير إلى ارتفاع فعلي بمستويات الحرارة تجاوزت الثلاثين على مُعظم أنحاء البلاد واقتربت من الأربعين بأنحاء أخرى .. فإليكم التفاصيل .

طقس السبت بمصر 27 أبريل

أكد التقرير الخاص بطقس السبت 27-4-2019 عن هيئة الأرصاد بمصر، أن حالة الطقس يوم السبت يسودها الاعتدال والميل للحرارة امتداد من شمالي مصر حتى القاهرة، ثم تسود الأجواء الحارة البلاد من شمال الصعيد حتى جنوبه .

وأكد التقرير أن درجات الحرارة بالمحافظات والمدن التابعة للساحل الشمالي بمصر تتراوح من 24 حتى 28 درجة مئوية، وتكسر حاجز الثلاثين على مُعظم أنحاء البلاد فتتراوح على مناطق الدلتا والوجه البحري والقناة من 30 حتى 32 درجة مئوية، وعلى مناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد تتراوح من 32 حتى 38 درجة مئوية .

وأكد تقرير السبت 27 أبريل أن ساعات الليل يسودها درجات حرارة لطيفة ومعتدلة تتراوح بشمال مصر والقاهرة والوجه البحري وسائر مناطق الدلتا من 15 حتى 17 درجة مئوية، وبمناطق الصعيد من 17 حتى 23 درجة مئوية .

تقرير السبت 27 أبريل عن مستويات درجات الحرارة – الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وضع الرياح بطقس السبت 27 أبريل

وعن وضع الرياح أكد تقرير يوم السبت 27 أبريل أنها رياح مُعتدلة تأخذ الاتجاه الشمالي الشرقي، وتنشط فقط على شمال الصعيد ومناطق من البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء .