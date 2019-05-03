هيئة الأرصاد الجوية | طقس السبت 4 مايو درجات الحرارة عند مستويات مُعتدلة فإليكم التقرير بالأرقام

ينتظر المواطن المصري التقرير العام الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية خاصة فيما يتعلق هذة الأيام بدرجات الحرارة ونحن على انتظار بقدوم شهر رمضان المبارك الذي تؤثر فيه مستويات درجات الحرارة خلال ساعات النهار فيما يتعلق بفريضة الصوم .

ولقد جاء تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس 4 مايو ليوم السبت مُبشراً بمستويات معتدلة من درجات الحرارة على الأنحاء كافة، رغم أن تقارير وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم واللذان يشهدان بداية شهر رمضان سوف ترتفع فيهما درجات الحرارة بمعدل 6 درجات ثم تُعاود الانخفاض يوم الثلاثاء مُجدداً، وهنا سوف نوضح إليكم أحدث تقارير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم السبت 4 مايو وما يتعلق بيها من تقرير عن مستويات درجات الحرارة .

تقرير درجات الحرارة ليوم السبت 4-5-2019

ومن واقع ما جاء به بيان تقرير درجات الحرارة ليوم السبت 4 مايو 2019 الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تبين أن طقس السبت مُعتدل بمستويات الحرارة إلى حد كبير ويمتد الاعتدال من شمال مصر حتى القاهرة العاصمة مروراً بالدلتا ومحيط الوجه البحري كله .

وتبين أن مستويات درجات الحرارة ليوم السبت 4-5-2019 بأقصى شمال مصر تتأرجح من 24 حتى 26 درجة مئوية، وعلى العاصمة القاهرة ومحيطها بالإضافة للوجه البحري وكافة أنحاء الدلتا الحرارة تتراوح من 28 حتى 30 درجة مئوية .

أما الصعيد فيشهد شماله حتى جنوبه حاله من الميل للارتفاع بدرجات الحرارة وان كانت أقل من الأيام التي تسبق السبت لتتراوح الدرجات بمناطق الصعيد من الشمال إلى الجنوب من 31 درجة مئوية حتى 36 درجة مئوية .

تقرير السبت 4 مايو لدرجات الحرارة

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