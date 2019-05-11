هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 12 مايو الموجه الحارة تستمر وارتفاع الحرارة على العاصمة بمقدار ثلاث درجات مئوية

مستويات درجات الحرارة بالأجواء والطقس بمصر، بعد أن عقدت صُلحاً غير آمن مع المواطن المصري في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك وتحديداً بالخمس أيام الأول، ها هي تعود لتنقض عهدها ويبدو أن موجه حارة قد بدأت ملامحها في الظهور مع بداية الأسبوع الجاري .

وصدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس 12 مايو 2019 ليوم الأحد، ليؤكد على ذات المفهوم، بأن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع لن تعرف طريقاً فيما يبدو للانخفاض، فبعد ارتفاعها السبت تستمر الدرجات بالارتفاع مؤكده استمرار الموجه الحارة ليوم الأحد، وارتفاع الدرجات على غالب أنحاء البلاد، وذلك عند مستويات ثلاثينية قد تقترب بالفعل لحاجز الأربعين درجة مئوية على بعض المناطق فإليكم بيان الدرجات بالتفصيل .

درجات الحرارة الأحد 12 مايو 2019 بمصر

فلقد أشار تقرير 12-5-2019 عن طقس مصر ودرجات الحرارة، أن سواحل مصر الشمالية تتميز نوعاً ما بالاعتدال النسبي في درجات الحرارة عن باقي أنحاء البلاد لُتسجل مستويات تتراوح من 26 حتى 27 درجة مئوية .

وتبدأ بعدها درجات الحرارة بالارتفاع مع الاتجاه جنوباً نحو الوجه البحري والدلتا والقاهرة مُسجلة درجات تتراوح من 34 حتى 35 درجة مئوية بارتفاع وصل إلى ثلاث درجات على العاصمة القاهرة .

ثم يشهد الصعيد بمصر بكافة مناطقه الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، ميلاً للأجواء الحارة لتتراوح الدرجات بشمال ووسط الصعيد من 35 حتى 36 درجة مئوية، وتشتد أكثر بجنوب الصعيد لتتراوح من 36 حتى 38 درجة مئوية .

أما منطقة القناة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس ومنطقة خليج السويس فدرجات الحرارة تتأرجح من 34 حتى 36 درجة مئوية .