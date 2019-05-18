هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 19 مايو يتجه للاعتدال بمعظم الأنحاء بانخفاض أربع درجات مئوية حار على بعض المناطق

سادت الأجواء المصرية خلال الأيام الثلاث الماضية حالة من الارتفاع الواضح بمستويات درجات حرارة الطقس، وصلت لأن ترتفع الدرجات عند مستوى 39 درجة مئوية بالعاصمة القاهرة، وتتجاوز مستويات الأربعين درجة بمدن ومحافظات الصعيد، ثم بدأت الدرجات تتجه نحو الانخفاض التدريجي بداية من السبت من أول الأسبوع الجاري .

وصدر تقرير 19 مايو لطقس يوم الأحد بمصر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكداً أن الدرجات تتجه يوم الأحد إلى انخفاض جديد يصل إلى أربع درجات بمعظم الأنحاء، وأكد التقرير أيضاً في تفاصيله وبيانه أن الأجواء يسودها مناخ مُعتدل بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة حار ببعض المناطق .. فهيا بنا نتعرف عن قرب على تفاصيل تقرير طقس مصر الأحد 19-5-2019 .

درجات الحرارة يوم الأحد 19 مايو بمصر

فلقد أشار تقرير 19 مايو عن درجات الحرارة لليوم الثاني من الأسبوع الجاري الأحد، والذي صدر عن هيئة الأرصاد بمصر، أن الأجواء تتسم بالاعتدال الكبير خاصة على شمال مصر لتتراوح الدرجات بمناطق الشمال المصري والإسكندرية من 24 حتى 27 درجة مئوية .

ثم نأتي للعاصمة القاهرة التي شهدت هي الأخرى انخفاض بالدرجات يوم الأحد لتصل الدرجات إلى 31 درجة مئوية بالعظمى بعد أن سجلت السبت 35 درجة مئوية، وتتراوح الدرجات بالوجه البحري ومحافظات دلتا مصر من 29 حتى 31 درجة مئوية علماً أن الزقازيق مثلاً سجلت أول أمس 38 درجة مئوية والأحد تُسجل 31 درجة مئوية .

بيان درجات الحرارة يوم الأحد

وعن محافظات الصعيد ومدنه، أشار تقرير طقس الحد 19 مايو أن الدرجات تتراوح بمحيط الصعيد ومناطقه من 35 حتى 39 درجه مئوية وهي قطعاً تميل للحرارة ولكن شهدت هي الأخرى انخفاض بعد أن كسرت حاجز الأربعين بالأيام الماضية .