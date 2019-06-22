هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 23 يونيو ثلاثيني الدرجات مُعتدل إلى مائل للحرارة بُمعظم الأنحاء

تعرضت البلاد مُنذ الخميس من نهاية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وصل إلى حد 38 درجة مئوية على القاهرة، وتجاوز حاجز 41 درجة مئوية على مدن ومحافظات الصعيد، وظل الطقس صيفي حار بغالب الأنحاء حتى يوم السبت من بداية الأسبوع الجاري .

وصدر تقرير طقس الأحد 23 يونيو 2019 متضمناً تفاصيل الطقس ومؤكداً على ان الدرجات بمعظم أنحاء البلاد ثلاثينية وان كانت تختلف مستوياتها من منطقة لأخرى، وأن الطقس مُعتدل لمائل للحرارة بمعظم الأنحاء، وتخف حدة الموجة الحارة التي عايشتها البلاد خلال اليومين الماضيين، وفيما يلي بالتفاصيل سوف نوضح بيانات درجات الحرارة بأنحاء الجمهورية كافة .. مع تفاصيل الطقس العامة ليوم الأحد 23-6-2019 كما صدر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية .

طقس الأحد بمصر 23 يونيو 2019

بين التقرير الصادر عن طقس الأحد بمصر، أن الطقس مُعتدل إلى مائل للحرارة امتداد من السواحل الشمالية إلى مُحيط القاهرة، ومروراً بدلتا مصر والوجه البحري، لتنخفض حدة الموجه الحارة بتلك المناطق نسبياً عن الأيام الماضية .

وأشار التقرير أن درجات الحرارة بالسواحل الشمالية للبلاد تتراوح من 30 حتى 31 درجة مئوية وعند مستويات مُعتدلة، ثم تميل للحرارة كلما اتجهنا نحو الدلتا والوجه البحري حتى القاهرة لتتراوح الدرجات من 32 حتى 35 درجة مئوية .

وعلى شمال الصعيد يغلب طقس حار تتراوح فيها الدرجات من 35 حتى 37 درجة مئوية، ثم تصير الدرجات شديدة ليسود طقس شديد الحرارة بوسط وجنوب الصعيد متراوحاً من 36 حتى 41 درجة مئوية .