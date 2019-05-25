هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 26 مايو مُعتدل لطيف على أغلب الأنحاء وانخفاض بمعدل أربع درجات

تعرضت مصر بكافة الأنحاء منذ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي لموجه شديدة الحرارة وبشكل ملحوظ، تخطت فيها الدرجات حاجز 43 درجة مئوية لتصل يوم الخميس على القاهرة لمستوى 45 درجة مئوية، وكانت تلك الموجه غير مسبوقة في شدتها خاصة بهذا الوقت من العام .

وصدر تقرير هيئة الأرصاد عن طقس الأحد 26 مايو 2019، يحمل البشرى للمصريين بان الأجواء تحسنت وبشكل واضح، وظهر من تفاصيل تقرير هيئة الأرصاد الجوية انخفاض بشكل كبير بالدرجات وصل إلى 4 درجات كاملة عن طقس السبت، ووصل إلى حد انخفاض 10 درجات كاملة عن أوقات ذروة الموجة الحارة التي ضربت البلاد، وفيما يلي لكم تقرير الهيئة بتفاصيل درجات الحرارة .

درجات الحرارة بمصر الأحد 26 مايو 2019

فلقد بين تقرير طقس الأحد عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر الموافق 26-5-2019، أن السواحل الشمالية بمصر تتميز بطقس رائع لطيف تتراوح فيه الدرجات من 26 حتى 27 درجة مئوية بعد أن وصل لمستوى 36 درجة أثناء الموجه الحارة .

وعن درجات الحرارة الأحد على العاصمة والدلتا والوجه البحري فنجدها تتراوح من 28 حتى 32 درجة مئوية بعد ان كسرت حاجز الأربعين بالموجه الحارة، ويسود بتلك المناطق طقس شديد الاعتدال .

أما صعيد مصر فيتميز بأجواء صيفية حارة، وان كانت الدرجات أقل قطعاً من معدلاتها بالموجة الحارة الماضية، فتتراوح الدرجات الأحد من 34 حتى 37 درجة مئوية بشمال الصعيد ووسط الصعيد، ولكنه تصل لحرارة شديدة فعلاً بجنوب الصعيد لتتراوح من 42 حتى 43 درجة مئوية .