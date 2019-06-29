هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 30 يونيو مُعتدل إلى مائل للحرارة ثلاثيني الدرجات على مُعظم الأنحاء

مصر والطقس الحار، كان هو العنوان الذي ميز الأيام الماضية بالأجواء المصرية، حيث شهدت البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة رافقها ارتفاع ملحوظ لمستويات الرطوبة ضاعف بشكل كبير الإحساس بالطقس الحار، ووصلت الدرجات إلى مستويات اقتربت من 44 درجة مئوية بمحافظات الصعيد، و 40 درجة على بعض محافظات الدلتا والوجه البحري، وقاربت 39 درجة مئوية على القاهرة .

واليوم يصدر تقرير هيئة الأرصاد عن طقس 30 يونيو 2019 بمصر ليوم الأحد، يحمل بُشرى للمواطنين، بتحسن الأجواء، وبالسطور التالية سوف نُفصل إليكم مستويات درجات الحرارة شاملاً وضع الطقس وذلك باختلاف النطاقات الجغرافية داخل مصر .. فإليكم تفاصيل طقس مصر الأحد 30 يونيو .

طقس مصر الأحد 30-6-2019

أكد البيان الخاص بطقس مصر ليوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2019، أن طقس البلاد بمعظم الأنحاء عامة يتميز بالتأرجح بين الاعتدال في الأجواء إلى الميل نوعاً ما نحو الحرارة، ثم يبدأ الطقس من مناطق شمال صعيد مصر يشهد طقس حار ولكن أقل حدة من الأيام الماضية، ليبدأ الإحساس بالحرارة الشديدة بمناطق وسط الصعيد وجنوبه، والآن هيا بنا نتعرف باختصار على مستويات درجات الحرارة تلك .

تتراوح درجات حرارة يوم الأحد بمناطق مصر الشمالية من 30 درجة مئوية حتى 31 درجة مئوية، وبمناطق الدلتا وسائر المحافظات بالنطاق الجغرافي للوجه البحري حتى القاهرة، تجد الدرجات تتراوح من 32 حتى 35 درجة مئوية .

وبشمال صعيد مصر، تبدأ الحرارة ترتفع نسبياً لتتراوح من 36 درجة مئوية حتى 38 درجة مئوية، ويشهد وسط وجنوب الصعيد من مصر حرارة مرتفعة عن باقي مناطق البلاد لتتراوح من 38 درجة مئوية حتى 41 درجة مئوية .