هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأحد 9 يونيو درجات الحرارة دون مستويات الأربعين على كافة الأنحاء .. إليكم البيان

طقس مصر وفق معلومات بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ننقله لكم بالتفاصيل الوافية التي يتضمنها تقرير الهيئة اليومي، والذي قطعاً يُمثل أهمية كبيرة لدى المواطن المصري للتعرف على تفاصيل طقس اليوم، والنقل سوف يكون شامل جميع النواحي التي تطرق لها التقرير الصادر اليوم عن الهيئة .

حيث صدر تقرير الهيئة العامة للأرصاد لطقس 9 يونيو 2019 لثاني أيام الأسبوع الجديد ليوم الأحد، متضمن بيان درجات الحرارة والذي يُضير إلى استمرار حالة الاعتدال بكافة الأنحاء، حتى أن الدرجات لم تصل إلى مستوى الأربعين بأي منطقة بالجمهورية، وفيما يلي تفصيل كامل لبيان درجات الحرارة ليوم الأحد شاملاً وضع الطقس العام .

تقرير هيئة الأرصاد لطقس الأحد 9 يونيو

جاء تقرير الأحد 9 يونيو 2019 عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مؤكداً أن درجات الحرارة تتسم بالاعتدال بشمال مصر والدلتا حتى العاصمة، لتبدأ نوعاً ما بالميل للحرارة من شمال الصعيد حتى الأجواء الحارة نسبياً جنوبه .

وأشار التقرير أن الدرجات بشمال مصر والسواحل الشمالية لها تتراوح من 27 حتى 28 درجة مئوية، وتأخذ مستوياتها بالارتفاع في الدلتا وعلى القاهرة مروراً بالوجه البحري لتتراوح من 30 حتى 33 درجة مئوية .

وعن مناطق مصر في الصعيد تتراوح الدرجات الأحد بشمال الصعيد من 33 حتى 35 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد يوم الأحد 9-6-2019 فتتراوح الدرجات من 36 حتى 38 درجة مئوية .

وعن وضع ومستويات الرياح لطقس الأحد 9 يونيو 2019، فأكد تقرير الهيئة العامة للأرصاد أنها رياح معتدلة واتجاهها شمالية غربية، وتشهد نشاط فقط بجنوب سيناء .