هيئة الأرصاد الجوية| طقس مصر الأربعاء أجواء صيفية مُعتدلة على مُعظم الأنحاء لطيف ليلاً إليكم التفاصيل بدرجات الحرارة

طقس مصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر تقرير قد ينتظره الكثيرون خاصة مع بدء أول أيام الدراسة بمصر للمراحل الأولى بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي، ويصدر التقرير بجميع تفاصيله عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي بدوره يوضح الوضع العام والتوصيف الشامل لحالة الطقس، كما يوضح مستويات والمُعدلات المُتعلقة بدرجات الحرارة، وذلك وفق دراسات متخصصة لا تكون أي جهة أهل لها غير هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وعليه هيا بنا نتعرف على طقس البلاد الأربعاء 11-9-2019.







تفاصيل طقس مصر ودرجات الحرارة 11-9-2019

جاء تقرير الأرصاد الجوية للأربعاء 11 سبتمبر 2019 مُبشراً لجميع الأسر المصرية التي تنتظر بدء اليوم الأول بالدراسة خاصة وأن يوم الدراسة الأول يتعلق بالمراحل الأولى للأطفال من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي، حيث أكدت الهيئة أن الأربعاء مُعظم مناطق مصر تتمتع بأجواء صيفية مُعتدلة تنخفض درجات الحرارة فيها بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات بمعظم أنحاء البلاد وتقل حدة الرطوبة، مع سيطرة الأجواء اللطيفة ليلاً على كل أنحاء مصر خلال ساعات يوم الأربعاء 11 سبتمبر، وفيما يلي سننقل لكم تفصيل أكثر بدرجات الحرارة ووضع الطقس بكل منطقة من مناطق الجمهورية 11-9-2019.







فنجد أن شمال مصر وبقول أكثر تحديد مناطق السواحل الشمالية تتمتع بطقس مُعتدل بشكل كبير عن الأيام التي مضت، وتتراجع فيها نسبة الرطوبة وتنخفض الدرجات بمعدل درجتين عن الأيام الماضية وتجد أن تلك المناطق الشمالية من البلاد تتراوح فيها الدرجات من 30 درجة مئوية إلى معدلات 31 درجة مئوية.

ولو انتقلنا إلى أكثر مناطق مصر كثافة سكانية وهي الدلتا مع الوجه البحري حتى نصل إلى العاصمة، نجد أن الطقس الأربعاء تبدل حاله عن الأيام التي سبقته، فبعد أن كان التقرير يؤكد أنه حار أصبح التقرير يُشير أنه مائل للحرارة وذلك لتراجع الدرجات بمعدل ثلاثة درجات على العاصمة القاهرة، وتجد تلك المناطق من الجمهورية تتراوح فيها الحرارة من 32 درجة مئوية إلى معدلات 33 درجة مئوية.







ويمتد اعتدال الطقس عن الأيام الماضية حتى محافظات شمال صعيد مصر الذي تبدأ فيه الدرجات من 34 حتى 36 ثم تبدأ الحرارة تأخذ شكل أخر وترتفع عن باقي الأنحاء بجنوب البلاد تحديداً لتصل الحرارة بتلك المناطق إلى 37 حتى معدلات 39 درجة مئوية.