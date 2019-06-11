هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأربعاء 12 يونيو بمعظم الأنحاء لطيف إلى مائل للحرارة وانخفاض الدرجات درجتين بالقاهرة

بدأ الأسبوع الحالي من طقس مصر يومي السبت والأحد عند أجواء لطيفة ومُعتدلة، ثم شهدت البلاد ارتفاع لدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ويبدو أن هناك نوعاً من تحسن الأجواء تشهده مصر خلال يوم الأربعاء من نهايات الأسبوع الجاري رصده تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس مصر بتاريخ 12-6-2019، وان كان غالب الأنحاء الأربعاء تميل للحرارة .

وبرصد التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 12 يونيو 2019 سوف ننقل لكم تفاصيل درجات الحرارة بمختلف القطاعات الجغرافيا بمصر، مع توضيح الحالة العامة للطقس كما ورد عن الهيئة من واقع بيانات تقريرها الدوري الصادر منذ قليل .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس بمصر 12 يونيو 2019

وبالمتابعة لبيانات تقرير طقس الأربعاء 12 يونيو 2019، أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن الطقس بمعظم الأنحاء بمصر يتسم بحالة من اعتدال الأجواء حتى الميل للحرارة وذلك بمعظم أنحاء الجمهورية امتداداً من السواحل الشمالية للبلاد وحتى حدود شمال الصعيد .

وتتراوح الدرجات كما أكد البيان على شمال البلاد يوم الأربعاء 12/6/2019 من 28 حتى 29 درجة مئوية، ثم تميل الأجواء نحو الحرارة في مناطق الدلتا ومناطق الوجه البحري حتى العاصمة القاهرة مُسجلة معدلات تتراوح من 31 حتى 35 درجة مئوية، منخفضة درجتين بالقاهرة حيث سجلت الدرجات على القاهرة يوم الثلاثاء 37 درجة مئوية .

ثم نأتي لمناطق الصعيد بالبلاد، لنجد أن شمال الصعيد تتراوح فيه درجات يوم الأربعاء من 35 حتى 37 درجة لترتفع أكثر بوسط وجنوب الصعيد وتتراوح من 38 حتى 41 درجة مئوية .