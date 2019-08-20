هيئة الأرصاد الجوية| طقس مصر الأربعاء 20 أغسطس حار ورطب على مُعظم الأنحاء وارتفاع الحرارة درجة على العاصمة

طقس مصر 20-8-2019 وفق التقرير الدوري الذي تُصدره الهيئة العامة للأرصاد بمصر، ننقل عن البيان العام للهيئة أهم ما جاء بالتقرير حول المستويات المتوقعة من درجات الحرارة ليوم الأربعاء، مع توضيح التوصيف العام لوضع الطقس بالبلاد، كما نوضح لكم المستوى الذي أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية حول وضع الشبورة بالبلاد، ونُجيب على تساؤل هام يغلب دائماً في موسم الصيف ويتعلق بوضع الرطوبة التي إن ترافقت مع درجات الحرارة تجعل الأجواء العامة للطقس طوال اليوم أشد صعوبة.. فإليكم أهم البيانات الواردة لطقس مصر الأربعاء بالتفصيل.

حالة الطقس بمصر الأربعاء 20 أغسطس

جاء التوصيف العام لتوضيح تفاصيل طقس مصر 20 أغسطس ليوم الأربعاء أن مُعظم أنحاء البلاد يسودها طقس حار يمتزج مع مستويات عالية من الرطوبة بداية من الوجه البحري شمالاً حتى جنوب الصعيد، وتميل الحرارة للارتفاع حتى شمال الصعيد ثم تزداد في مستويات الشدة بجنوبه، وربما لن تجد معدلات درجات الحرارة عند مستويات نوعاً ما بالمقارنة بهذا التوقيت الموسمي من الصيف مُعتدلة إلا بالشريط الساحلي بمصر يوم الأربعاء.

حيث تراوحت الدراجات بمنطقة الساحل الشمالي الأربعاء 20-8-2019 من مستوى 30 درجة – 31 درجة مئوية، ثم تتدرج مستويات الحرارة لتميل نحو ارتفاع مُعدلاتها بالوجه البحري والعاصمة مع مناطق الدلتا بشكل كامل لتتراوح بهذة المناطق من 34 حتى 36 درجة مئوية مرتفعة درجة واحدة عن طقس الأمس على العاصمة القاهرة حيث تسجل الأربعاء 36 بعدما سجلت الثلاثاء 35 درجة.

وفي شمال الصعيد تجد درجات الحرارة بتلك المناطق من 37 – 38 درجة مئوية، لكن من وسط الصعيد إلى جنوبه تشتد الدرجات أكثر مسجلة من 38 – 42 درجة مئوية لتشهد مستويات عالية الأربعاء 20 أغسطس.

ولقد حذر تقرير الأربعاء 20 أغسطس لهيئة الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة التي تشهدها مصر بداية من صباح الأربعاء بمناطق البلاد الشمالية، وحذرت بشدة السائقين بالمناطق المكشوفة بضرورة وأهمية توخي الحذر أثناء القيادة.