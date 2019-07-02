هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأربعاء 3 يوليو حرارة ورطوبة .. فإليكم بيان الدرجات بالتفاصيل

طقس مصر وكل ما يتعلق بيه من عوامل وتفاصيل، تصدر تقارير هيئة الأرصاد الجوية المصرية بشكل دوري ويومي لتوضح كافة ما يتعلق بيه من درجات للحرارة وكافة المؤثرات اليومية على مدار ساعات اليوم على الحالة العامة للطقس، وربما كان للطقس في مصر مع درجات الحرارة منذ منتصف هذا الأسبوع تحالف وتلاقي واضح مع ارتفاع مستويات الحرارة بشكل ملحوظ .

وعن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، صدر تقرير طقس الأربعاء 3 يوليو 2019، متضمناً كل ما يتعلق بتوضيح حالة الطقس العامة، ومبيناً وضعاً تمتزج فيه حرارة الطقس المرتفعة على غالب الأنحاء مع الرطوبة بنطاقات واسعة من البلاد فإليكم التفاصيل كاملة حول طقس الأربعاء بمصر 3-7-2019 .

طقس مصر الأربعاء 3-7-2019

فبعد أن صدر تقرير طقس الأربعاء 3 يوليو 2019 بمصر، يتضح أن السواحل الشمالية من البلاد تتميز بشكل نسبي بالاعتدال في المستويات الخاصة بدرجات حرارة الطقس، وإن كان اعتدال نسبي، ومع الاتجاه نحو الجنوب بمناطق الوجه البحري والدلتا ترتفع مستويات الحرارة .

لكن ما قد يزيد وبشكل كبير من الإحساس المُقلق بالطقس الحار، هي ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات يوم الأربعاء على مناطق الجمهورية حتى العاصمة القاهرة .

وتتراوح الدرجات الأربعاء على سواحل البلاد الشمالية من 30 درجة مئوية حتى 32 درجة مئوية، وأما عن دلتا مصر ووجها البحري حتى القاهرة، فإن الدرجات تتراوح الأربعاء من 33 درجة مئوية حتى 37 درجة مئوية .

وتسود منطقة البحر الأحمر حتى محافظات قناة السويس هي الأخرى طقس حار تتراوح فيه الدرجات من 36 حتى 38 درجة مئوية، وتكسر حاجز الأربعين درجة بجنوب سيناء مسجلة 42 درجة مئوية على مدينة الطور .

وعن مدن الصعيد ومحافظاته فتتراوح الدرجات من شمال صعيد مصر حتى جنوب الصعيد من 38 درجة مئوية بمناطق الشمال والوسط وتصل إلى 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، حسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر الصادر عن طقس الأربعاء 3 يوليو 2019 .