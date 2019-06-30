هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الاثنين 1 يوليو ارتفاع درجات الحرارة عن مستويات أمس والأجواء حارة على مُعظم المناطق

شهدت محافظات مصر مستوياتٍ مُعتدلة إلى مائلة نسبياً للحرارة خلال يوم الأحد من هذا الأسبوع، وكانت الدرجات الخاصة بحرارة الطقس ثلاثينية في غالب الأحيان وعلى مُعظم الأنحاء، وثبتت درجات الحرارة على العاصمة القاهرة عند مستوى 35 درجة، وربما لم تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ الأحد بالدرجات إلا في المناطق الوسطى والجنوبية من صعيد مصر .

واليوم وبعد صدور تقرير الهيئة العامة للأرصاد المصرية والمعني بطقس الاثنين 1 يوليو 2019، تبين أن طقس مصر بشكلٍ عام قد يشهد اختلاف في مستويات درجات الحرارة، وفي الإحساس بحرارة الطقس عن يوم الأحد أمس، ونحن فيما يلي وعبر المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية سوف ننقل إليكم تفاصيل الطقس كما هو وارد عن بيانات الهيئة لطقس يوم الاثنين 1-7-2019 بمصر .

حالة الطقس بمصر الاثنين 1 يوليو 2019

حيث أفادت بيانات وتفاصيل تقرير طقس يوم الاثنين 1-7-2019 بمصر والصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية لمحافظات ومدن مصر بالساحل الشمالي هي فقط ما تشهد حالة من الاعتدال بشكل عام بدرجات الحرارة وبالأجواء المناخية عامة، وتتراوح الدرجات فيها يوم الاثنين من 30 حتى 31 درجة مئوية .

ثم تبدأ الأجواء تتجه نحو الإحساس بشكل ملحوظ بالطقس الحار وترتفع الدرجات مع التوجه نحو الدلتا ومحيط الوجه البحري وصولاً حتى العاصمة القاهرة، حيث تتراوح درجات الحرارة يوم الاثنين بتلك المناطق حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية من 33 حتى 37 درجة مئوية .

وعن مناطق البحر الأحمر حتى محافظات القناة، فالأجواء لا تختلف كثيراً عن مُعظم أنحاء البلاد، وتشهد هي الأخرى طقس حار تتراوح فيه الدرجات من 36 حتى 39 درجة مئوية وترتفع الحرارة بشكل ملحوظ على مدينة الغردقة، وعن الصعيد فيشهد يوم الاثنين أجواء شديدة الحرارة تتميز عن باقي مناطق البلاد، وترتفع الدرجات بمحافظات ومدن صعيد مصر لتتراوح من 38 حتى 42 درجة مئوية .

ومع رصدنا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية صدرت تحذيرات أيضاً من تكون كثيف للشبورة المائية مع ساعات صباح الاثنين الأولى الموافق 1 يوليو خاصة بشمال البلاد والوجه البحري، وأكدت الهيئة أن على المسافرين بالطرق السريعة خاصة توخي الحذر خلال تلك الفترة .