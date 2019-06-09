هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الاثنين 10 يونيو البلاد تشهد عودة للارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة .. إليكم البيان

نعمت الأجواء المصرية منذ بدايات الأسبوع الماضي باستقرار مشهود في أجواء الطقس ميزه درجات حرارة عند مستويات مُعتدلة، بل وشهدت خلال يومي السبت والأحد استقرار بمعدلات الدرجات حتى أن معدلاتها لم تتخطى مستوى الأربعين درجة يوم الأحد على أي محافظة بمصر، ولكن يبدو أن طقس الاثنين بمصر 10-6-2019 بدأت البلاد تشهد فيه تغيرات قد تكون ملحوظة بدرجات الحرارة .

فلقد صدر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية منذ قليل تقرير طقس يوم الاثنين 10-6-2019 موضحاً أن معدلات درجات الحرارة تشهد عودة جديدة للارتفاع بداية من الاثنين، وبهذا التقرير ننقل لكم تفاصيل الدرجات وفق معلومات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية .. فإليكم التفاصيل .

تقرير طقس الاثنين بمصر 10 يونيو 2019

فلقد صدر عن تقرير الهيئة عن طقس يوم الاثنين 10-6-2019، ما يؤكد أن البلاد سوف تشهد بالفعل بداية لارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة عن اليومين الماضيين، وأكد التقرير أن منطقة السواحل الغربية الشمالية من البلاد هي التي تشهد فقط طقس لطيف، يكن مُعتدل بباقي مناطق السواحل الشمالية وتتراوح الدرجات من 28 حتى 29 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة بالعاصمة القاهرة وبمناطق وتخوم الدلتا والوجه البحري فتتراوح درجات الحرارة يوم الاثنين حسب تقرير الهيئة على تلك المناطق من 32 حتى 35 درجة مئوية، ويلاحظ هنا أن القاهرة سجلت الأحد 33 درجة والاثنين 35 درجة، وهذا مثال مُبسط عن حالة الارتفاع التدريجي بالحرارة .

ومناطق صعيد مصر الثلاثة، شمال ووسط وجنوب صعيد البلاد، تتراوح درجات الحرارة يوم الاثنين هناك من 35 حتى 39 درجة مئوية .