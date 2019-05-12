هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الاثنين 13 مايو شديد الحرارة على مُعظم الأنحاء يقترب من مستويات أربعينية على بعضها

مع بداية الأسبوع الجاري بدأت درجات الحرارة بمصر وبشكل تدريجي يقترب من مستويات زيادة بمعدل ثلاث درجات كل يوم منذ يوم السبت في الارتفاع، وأصبح الشعور العام أن الأجواء الصيفية فعلياً بدأت تأخذ الطريق بشكل مباشر للحالة العامة لطقس مصر .

ولقد صدر عن هيئة الأرصاد تقرير 13 مايو 2019 وذلك لرصد الأجواء العامة وحالة الطقس بشكل تفصيلي ليوم الاثنين من منتصف الأسبوع، والذي اتضح وفق التقرير أن الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة لا يزال مستمراً وبشكل قد يكون أكثر شدة من نظيره يوم الأحد .. والآن وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل تقرير الهيئة العامة للأرصاد عن طقس 13-5-2019 ليوم الأحد شامل بيان لدرجات الحرارة المتوقعة .

طقس مصر الاثنين 13 مايو 2019

أوضحت الهيئة المعنية بالأرصاد بمصر عبر تقرير 13 مايو ليوم الأحد، أن طقس مصر حار على مُعظم أنحاء البلاد وبارتفاع يتراوح من ثلاث إلى خمس درجات مئوية عن طقس الأحد، بل وأضاف التقرير عبر بنوده أن درجات الحرارة تقترب من المستويات الأربعينية ببعض مناطق البلاد .

فعن درجات الحرارة بمحيط الشمال المصري ومدن ومحافظات شريط الساحل الشمالي فهي حسب تقرير الهيئة تتراوح من 26 حتى 27 درجة مئوية، ثم تزداد شدتها نحو الوجه البحري والدلتا إلى العاصمة القاهرة لتتراوح يوم الاثنين من 35 حتى 38 درجة مئوية .

وعن محافظات ومدن صعيد مصر فإن درجات الحرارة تشهد ارتفاع كبير لتقترب من مستويات أربعينية، لتتراوح يوم الاثنين 13 مايو 2019 من 37 حتى 41 درجة مئوية كاسرة حاجز الأربعين بالأقصر وأسوان وأبو سمبل .