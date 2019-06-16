هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الاثنين 17 يونيو درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي الطفيف مُعتدلة على مناطق مُحددة

سادت الأجواء المناخية في مصر منذ بدايات هذا الأسبوع استقرار عند درجات الحرارة التي تميل نوعاً ما للارتفاع بمناطق الوجه البحري والدلتا والقاهرة حتى مناطق الشمال من محافظات صعيد مصر، وتشتد مستويات درجات الحرارة بجنوب ووسط صعيد البلاد، وكانت الأجواء خلال بدايات الأسبوع تشهد مستويات لطيفة بمحافظات ومدن الشمال المصري بشكل مُلاحظ .

وصدر الآن تقرير الاثنين 17 يونيو 2019، الخاص بطقس مصر، والصادر عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد حول حالة الطقس، ليؤكد وضعاً جديد قد يكون بداية لموجه حارة تضرب البلاد خلال الأيام القادمة، حيث أكد التقرير أن درجات الحرارة تبدأ من يوم الاثنين تشهد ارتفاع تدريجي وان كان طفيفاً ولا يزال معتدل على مناطق مُحددة .. ننقل لكم تفاصيله بدقة مع تحديد المناطق بالسطور التالية .

طقس مصر الاثنين 17 يونيو 2019

فلقد صدر بيان هيئة الأرصاد لطقس الاثنين 17 يونيو 2019 مؤكداً أن درجات الحرارة تأخذ طريقها التدريجي للارتفاع ولكن تظل السواحل الشمالية من البلاد تشهد أجواء لطيفة ومعتدلة مقارنة بباقي مناطق مصر، لتتراوح فيها الدرجات يوم الاثنين من 28 حتى 29 درجة مئوية .

ومع الاتجاه جنوباً نحو الوجه البحري ثم الدلتا حتى العاصمة القاهرة، نجد الأجواء تشهد ميل للحرارة وارتفاع تدريجي بمستويات الدرجات لتتراوح من 33 حتى 35 درجة مئوية .

ومع الاتجاه نحو الصعيد نجد أن درجات الحرارة بشمال صعيد مصر تتأرجح من 36 حتى 38 درجة مئوية، لتزداد المستويات شدة وحرارة نحو الوسط والجنوب، لتتراوح الدرجات من 38 حتى 41 درجة مئوية .