هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الاثنين 3 يونيو حار على مُعظم الأنحاء واحتمالية سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق

طقس مصر، وتفاصيله الهامة التي يتطلع المواطن دائماً للتعرف على كافة جوانبها قبل نشاط يوم جديد، ننقله إليكم بكافة المعلومات التي تُعلن عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في ظل الأجواء الصيفية، والتي أشارت للعديد من النقاط لطقس الاثنين لعل أغربها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق رغم حرارة الطقس .

وجاء تقرير الأرصاد بتاريخ 3-6-2019 لتوصيف وتوضيح طقس يوم الاثنين، مؤكداً على استمرار الأجواء الحارة التي بدأت تسود طقس البلاد منذ بدايات شهر مايو تخللها موجتين حارتين أحدهما كانت شديد والأخرى اقل حدة، ولكن ماذا عن تفاصيل طقس مصر الاثنين 3 يونيو 2019 .. هيا بنا نتعرف عليها عبر السطور التالية .

طقس مصر الاثنين 3-6-2019

فلقد أوضح تقرير طقس الاثنين 3/6/2019 الصادر الآن ومنذ قليل عن هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الاثنين تتراوح بين الاعتدال للحرارة حتى مستويات الحرارة الشديدة، وذلك باختلاف المناطق الجغرافية، ولكن الغريب بالتقرير أنه أكد على احتمالية سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق جنوب الصعيد وأقصى الغرب المصري .

وعن درجات الحرارة، أشار التقرير أنها بالسواحل الشمالية لمصر تتراوح من 27 حتى 31 درجة مئوية وهي عند مستويات لطيفة إلى مُعتدلة، وعن العاصمة القاهرة وسائر مناطق الوجه البحري وأيضاً محيط دلتا مصر تتراوح الدرجات من 33 حتى 37 درجة مئوية عند مستويات حارة .

وأما بالنسبة لصعيد مصر فهو تسوده أجواء شديدة الحرارة يوم الاثنين لتتراوح الدرجات من 37 حتى 46 درجة مئوية .

وأكد التقرير أيضاً ضمن تفاصيله ومحذراً من وجود شبورة مائية بساعات الصباح الأولي يوم الاثنين تكثر خاصة على شمال مصر والدلتا .